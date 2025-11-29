Tras rumores de divorcio, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas anuncian a nuevo integrante, ¿está embarazada?

Ciudad de México.- Después de los rumores de divorcio, que hubo en los últimos meses, la reconocida actriz de origen mexicano, Ariadne Díaz, y el galán de melodramas cubano, Marcus Ornellas, acaban de anunciar a un nuevo integrante en la familia, mostrándose sumamente emocionada con esta nueva adición, que no esperaban ninguno de los dos, ¿acaso está embarazada?

Como se sabe, desde que Ariadne anunció su regreso a las telenovelas de la empresa San Ángel al lado de José Ron, en Papás Por Siempre, surgieron rumores de que su esposo Marcus no estaba contento con la situación y que esto causó una crisis matrimonial entre ellos, debido a que entre los protagonistas ya hay historia romántica. Incluso en una ocasión, se besaron sobre el escenario, causando que las especulaciones aumentara.

Pero eso no fue todo, pues en Kadri Paparazzi compartieron un video en el que presuntamente, Ornellas estaba en un centro comercial y se le había quedado viendo a una chica joven que pasó a su lado, asegurando que él le había insistido en muchas ocasiones que le aceptara una cita. Ante tantos dimes y diretes, ambos actores de Televisa negaron las situaciones y se dijeron más unidos que nunca.

Marcus Ornellas aclara rumores de una supuesta ruptura amorosa con Ariadne Díaz.uD83DuDE31uD83DuDE2E?uD83DuDCA8#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/WAcR2NGhEy — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 25, 2025

Ahora, en una entrevista con Edén Dorantes, no solo "Cansada, la verdad, porque tenemos un nuevo perrito en casa, niño, más todo".

Sin embargo, señaló que el instante decisivo vino cuando su hijo vio al perrito y reaccionó como si ya lo conociera. Ese gesto fue suficiente para que ella tomara la decisión: "Yo iba a saludar al señor al que le adoptamos hace tres años una perrita y en eso mi hijo lo vio y fue como si lo hubiera reconocido, y dije 'Ya tráete al perro, ya qué hacemos, está precioso'".

Fuente: Tribuna del Yaqui