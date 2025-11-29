"Váyanse a la mier...": Regina Blandón defiende a Eugenio Derbez tras ataques por muerte de su ex

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Regina Blandón, acaba de brindar una entrevista en Venga la Alegría en la que no dudo en salir en defensa del querido actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, ante la serie de severos ataques que recibió en redes sociales por la muerte de su expareja, Gabriela Michel, pidiendo que se "vayan a la mier..." los haters.

Como se sabe, la tarde del pasado lunes 24 de noviembre, Aislinn Derbez, a través de su cuenta de Instagram confirmó el triste fallecimiento de su madre, que no ha podido llorar en paz, debido a que como su padre Eugenio estaba en los Emmy y transmitía alegre ese momento, fue señalado de no ser sensible al dolor de su hija y de no apoyarla, generando una intensa ola de hate, a la cual el actor no se ha pronunciado y solo compartió una foto de su hija, afirmando que estaba con ella y la amaba.

Aunque el productor de Derbez En Cuando no ha dicho nada sobre este tema, varios de sus colegas salieron en su defensa, como Claudia Álvarez y Diana Bovio, que afirmaron que sabían perfectamente bien que esos temas eran privados y nadie debía de meterse en esos temas. De la misma manera, Vadhir Derbez afirmó que tanto ellos como su padre estuvieron con su hermana, pero no era necesario hacerlo público.

Vadhir Derbez defiende a su papá Eugenio Derbez de críticas por realizar una transmisión tras el fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.



Por su parte, Regina, quién fue la hija de Derbez en el programa, La Familia P.Luche, declaró que toda la gente que critica a Derbez y que exigen que todo lo publique, deben de irse a la mier... porque no han guardado el respeto que merece algo como esto: "Yo digo que cada quien se ocupe de su vida, que es un tema sensible, que hay una muerte de una persona y que estén especulando y hablando cosas que no les corresponden, que se vayan a la mier.... Disculpen ustedes la palabra, pero es la muerte de alguien y deberían guardar respeto por eso".

Finalmente, declaró que ella conoce a la familia Derbez y sabe que cada uno tiene una relación muy sólida con los otros, pero de manera individual, o sea, aunque como familia se quieren, las relaciones con unos y otros no se mezclan, respetando la privacidad de los demás: "Es cerrada, cada quien tiene sus relaciones, cómo las maneja y etcétera. Y... Eugenio y Aislinn se quieren con el alma, entonces ya con eso. Me parece de muy mal gusto, la verdad. O sea, que tenemos que ser más sensibles todes, o sea, en todos lados".

