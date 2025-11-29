(VIDEO) Dua Lipa rinde homenaje a Shakira en Bogotá con 'Antología'; la estrella colombiana reacciona

Bogotá, Colombia.- La noche del 28 de noviembre, la reconocida cantante y modelo británica Dua Lipa dejó boquiabiertos a sus asistentes en el Estadio El Campín, en Bogotá, al rendir homenaje a otra gran estrella latinoamericana: la talentosa Shakira. Lo más llamativo es que escogió del amplio repertorio musical una canción en español, ya que, como hemos mencionado en TRIBUNA, la joven de 30 años lleva tiempo estudiando el idioma.

'Antología'

Dua Lipa eligió interpretar ante sus fans Antología, misma que curiosamente fue lanzada el año en que nació la también libanesa. Cabe destacar que el tema salió a la luz en 1995, como parte de su álbum Pies Descalzos, uno de los más emblemáticos de la colombiana. De hecho, a las pocas horas, Shakira se pronunció a través de redes sociales para agradecer a la celebridad por el lindo gesto.

¿Qué opinó Shakira?

En primera instancia, la cantante colombiana mencionó que estaba muy emocionada por escuchar su composición interpretada por Dua Lipa y destacó que resultó aún más especial porque se realizó en la ciudad donde surgió la canción: "Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! ¡Gracias @TAG! ¡Qué delicia!"

Shakira subió el video

Asimismo, la exitosa artista británica, quien saltó a la fama en 2015 con su sencillo debut New Love, ha sido tendencia en otras ocasiones por versionar canciones de Miranda!, Soda Stereo y Mon Laferte. En diversas plataformas, los seguidores han mostrado su admiración por el nivel de español que maneja la originaria de Londres. Antes de su presentación, Dua expresó algunas palabras sobre cómo la canción tocaba fibras sensibles de su persona.

uD83DuDEA8Dua lipa haciendo el cover “Antología” de Shakira en @ Bogotá, Colombiapic.twitter.com/5XI45EYZHc — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 29, 2025

"La próxima canción que quiero cantar cambia cada noche. Y hoy quiero interpretar una que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y por la manera en que ha tocado corazones alrededor del mundo. Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es 'Antología'", dijo anoche a sus millones de fans.

Fuente: Tribuna del Yaqui