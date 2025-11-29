VIDEO: Galilea Montijo sufre accidente en 'Me Caigo de Risa' y se desata 'pleito' entre Faisy y Mau Nieto

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz mexicana, Galilea Montijo, recientemente causó un gran furor por su participación en el programa Me Caigo de Risa, pues no solo demostró el gran sentido del humor que maneja, sino que también por su inesperado accidente en medio de las grabaciones, después de que se desatara pleito entre el presentador de la emisión, Faisy, y uno de sus colegas, Mau Nieto.

Montijo actualmente es una de las más reconocidas presentadoras en el programa Hoy, en dónde ha dejado en claro que sabe improvisar y tiene un divertido sentido del humor con el que saca las carcajadas de sus millones de seguidores, sin embargo, en la nueva temporada del programa de comedia de Televisa, su presencia fue aún más elogiada, y en sus redes sociales han felicitado su presencia, asegurando que deberían de llevarla más seguido.

Una de las nuevas dinámicas que presentaron en dicha emisión y en las que participó Montijo fue Una Cita Imposible, en la que tres de los integrantes del programa, en este caso Mau, Ricardo Margaleff y Ricardo Faschlit, debían responder las preguntas que les hacía Galilea, pero interpretando al famoso o personaje de ficción que debían de ser, en este caso Mau siendo Faisy, Margaleff siendo 'El Guasón' y Ricardo siendo 'Speedy González'.

Una de las preguntas que hizo la presentadora de La Casa de los Famosos México, fue que clase de colchón van a elegir para su hogarz y Mau Nieto bromeó con el tema de que sería en forma de "sapito", haciendo alusión al chiste que Mariazel hizo sobre Faisy cuando Marco Antonio Regil estuvo de visita y le costó su expulsión del juego y el de todos los integrantes que se rieron, causando que Faisy se molestara una vez más diciendo que era un "estúpido".

Mientras que se desataba la pelea entre el comediante y el exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, golpearon la pared de papel que estaba entre Montijo y los participantes, ocasionando que le pegara a la actriz de Mujeres Asesinas, haciendo que también cayera de la silla. Por fortuna, la pared no era de ningún material peligroso y el golpe no le ocasionó heridas, incluso pudo levantarse y seguir el juego como si nada, dejando un nuevo video divertido para los millones de espectadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui