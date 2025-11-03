Actriz de Televisa llega a 'VLA' y exige justicia por asesinato de Octavio Ocaña; estremece con confesión

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y comediante mexicana, Macaria, recientemente ha decidido demostrar que aún le duele la pérdida de su querido amigo y compañero, Octavio Ocaña, por lo que no ha dudado en alzar la voz en entrevista para Venga la Alegría y exigirle justicia a las autoridades sobre el asesinato del reconocido actor de Vecinos, estremeciendo con confesión.

Ocaña, con tan solo 22 años de edad, salió de su casa el 28 de octubre del 2021, sin imaginarse que sería la última vez que vería a su novia y su hijastro, a sus padres, hermanas y todos sus seres queridos, pues por desgracia, la madrugada del 29 de octubre fue asesinado por un grupo de policías después de una persecución, de un disparo en la cabeza. Al inicio se dijo que él mismo se disparó por accidente al calor del momento.

Ahora, a cuatro años de la muerte de Ocaña, la actriz Delia Beatriz de la Cruz Delgado, que es mayormente conocida como Macaria, en entrevista para el matutino de TV Azteca, acaba de estremecer, al afirma que en México no se hace justicia y hasta criticó el que se le quisiera inculpar, asegurando que cualquiera sabe que no pudo dispararse donde dicen: "Nada se hace justicia aquí, no es el único, el que menos sepa, o que haya leído, o haya visto una serie donde matan a alguien, te das cuenta que no era posible, que una persona se de un balazo en el lado izquierdo".

Ante esto, con un toque de melancolía, Macaria recordó cómo conoció al intérprete de 'Benito Rivers', señalando que era muy chico, pues solo tenía cinco años y cuando supo de su muerte fue muy doloroso, pues al ser tan joven, no esperaba que se fuera tan rápido de este mundo: "Un chiquito que conocí cuando tenía cinco años, muy inquieto, muy chistoso, y lamento mucho.... hay tiempos que uno no se espera que la gente se vaya

Finalmente, se le cuestionó sobre los padres del actor de Lola, Érase Una Vez, señalando que claro que los conocía bien y sabe el escándalo entorno a ellos, pero que no piensa hablar de eso, porque no es su fuerte meterse en temas que no son de ella y prefiere mantenerse así: "Sí claro, los conocí, y conozco a sus hermanas, las gemelas que se llaman Ana y Bertha como Ana Bertha, ¿que te puedo decir?, no mu gusta opinar ni hablar, de la vida de los demás".

Fuente: Tribuna del Yaqui