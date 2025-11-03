Blake Lively y Ryan Reynolds triunfan en pleito contra Justin Baldoni; juez desestima demanda de 400mdd

Nueva York, Estados Unidos.- Todo parece indicar que la reconocida actriz, Blake Lively, y su esposo, el también actor Ryan Reynolds, pueden respirar en paz y olvidarse del drama, ya que han triunfado legalmente en contra del productor estadounidense, Justin Baldoni, pues un juez acaba de confirmar que se ha desestimado la demanda de 400 millones de dólares por difamación y daño moral.

Lively desde hace más de un año que ha tenido serios problemas legales con coprotagonista de Cerrando el Circulo, que por desgracia no han hecho más que aumentar conforme pasa el tiempo, pues escaló de un nivel mediático hasta llegar al tema legal, en el que Baldoni interpuso una demanda por 400 millones de dólares a causa de una supuesta difamación y daño moral en contra de la famosa pareja al haberlo tacharlo de ser un "depredador sexual".

Ahora, este lunes 3 de noviembre, se ha hecho oficial, que tras dimes y diretes, oficialmente la demanda millonaria ha quedado archivada, por lo que no debería de volver a abrirse, dándole el triunfo definitivo a la actriz de Gossip Girl y a Reynolds, señalando que el director de It Ends With Us, nombre en inglés de la mencionada película, no cumpliera con el plazo impuesto por el tribunal para enmendar sus alegaciones.

Justin y Blake en Cerrando el Círculo. Internet

Fue el pasado viernes 31 de octubre, cuando el juez de distrito Lewis Liman, encargado del Distrito Sur de Nueva York, firmó los documentos en los que se archiva el caso, dictaminando que Baldoni junto a Wayfarer Studios dejaron caducar la oportunidad de reactivar el caso, ya que "no respondieron a una orden del 17 de octubre en la que se les preguntaba por qué no debía dictarse una sentencia definitiva".

Después de que el actor de Deadpool VS Wolverine y Blake interpusieron una demanda en contra de Justin por acoso sexual y lo tacharon de ser "un depredador", en junio de este 2025, Baldoni decidió interponer otra demanda en su contra, afirmando que lo estaban difamando ya que aseguró que sus alegaciones carecían de fundamentos, pero, el juez poco después dictaminó que no procedían las declaraciones citadas en la demanda de Baldoni, pues muchas de ellas extraídas de la denuncia por acoso sexual, estaban protegidas por el privilegio procesal y el privilegio periodístico, a lo cual apelaron, pero, no procedieron.

Blake gana demanda de 400 millones contra Baldoni. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui