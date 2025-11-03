¡Síguenos!
Britney Spears elimina su cuenta de Instagram en medio de tensiones con su exmarido Kevin Federline

La cantante genera alarma entre sus fans al desactivar su perfil en medio de posts crípticos y revelaciones controvertidas de su exesposo

Britney Spears borra su cuenta de Instagram tras publicaciones inquietantes y el lanzamiento del libro de Kevin Federline Foto: Internet

Ciudad de México.- Britney Spears volvió a preocupar a sus seguidores luego de eliminar su cuenta de Instagram este domingo 2 de noviembre, en medio de una serie de publicaciones inquietantes y la tensión provocada por el libro de 'Memorias' de su esposo, Kevin Federline

En las semanas previas, Spears compartió videos y mensajes que alarmaron a sus seguidores. Aparecía con moretones en los brazos y vendajes en manos y muñecas, resultado, según ella, de una caída por escaleras en casa de un amigo y aludía a eventos traumáticos.

Britney Spears borra su cuenta de Instagram. Créditos: Internet 

En un post del 19 de octubre, la artista de 43 años se comparó con 'Maléfica', afirmó que le habían "quitado las alas" y que había sufrido "daño cerebral hace mucho tiempo, cien por ciento", en referencia a su estancia involuntaria en rehabilitación en 2018 bajo la tutela legal que la controló durante 13 años.

La desactivación ocurrió 12 días después del lanzamiento de 'You Thought You Knew', el memoir de Federline publicado el 21 de octubre por Listenin. En él, el exbailarín de 47 años relata su matrimonio con Spears (2004-2007) y cuestiona su salud mental, su rol como madre y su relación con sus hijos, Sean Preston (20 años) y Jayden James (19 años). Entre las alegaciones más graves: Consumo de cocaína mientras amamantaba a Jayden, ingesta de alcohol durante el embarazo de Preston y un incidente en que los niños temieron por su seguridad al verla con un cuchillo en la puerta de su habitación.

Hijos de Britney, Sean Preston y Jayden James

Spears respondió en X el 14 de octubre: "El gaslighting constante de mi exesposo es extremadamente doloroso y agotador". Su representante añadió que Federline busca "lucrar con chismes sensacionalistas" ahora que la manutención infantil ha terminado. Jamie Lynn Spears, hermana de la cantante, dejó de seguir a Federline en Instagram tras la inclusión de textos privados suyos en el libro.

El libro ha recibido críticas mixtas. Vanity Fair lo califica de "doble estándar" por centrarse en Spears a expensas de la propia responsabilidad de Federline; Vulture lo ve como un intento de "limpiar su nombre" usando a los hijos como eje. Federline defiende el texto como un registro se su perspectiva para sus hijos adultos. 

No es la primera vez que Spears desactiva Instagram. Desde el fin de su tutela en noviembre de 2021, ha borrado y reactivado su perfil en varias ocasiones, generalmente tras contenido controvertido: Videos de baile con 'captions' enigmáticos, reflexiones sobre sus hijos o un reciente video viral de ella conduciendo erráticamente en Los Ángeles, que negó como "una doble".

La eliminación ha reactivado #FreeBritney en X, con fans divididos entre quienes ven sus publicaciones como catarsis y quienes temen por su bienestar. Por ahora, Britney Spears permanece fuera de Instagram; su cuenta en X sigue activa, pero sin actualizaciones recientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México

