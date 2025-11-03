DJ Diplo hace estallar redes al bromear con que salió con Katy Perry y con Justin Trudeau: "Fue raro"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido músico, DJ Diplo, acaba de volverse viral, por hacer estallar en shock las redes sociales, debido a que en un programa, durante su entrevista hizo una broma de que él saldría sentimentalmente tanto con la famosa cantante, Katy Perry, como con el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quienes actualmente están en una relación amorosa.

Desde la noche del lunes 13 de octubre de 2025, Perry y Justin se han convertido en tema de conversación, pues tras sospechas de un romance, la intérprete de Dark Horse, en el concierto que brindó dicha ocasión, rechazó a un fan que le propuso matrimonio, con el mensaje "¡Ay, cariño, ya tengo problemas diplomáticos! ¡Estoy comprometida con alguien que solía dirigir un país!", haciendo alusión a su romance con Trudeau. Varios días después, en el cumpleaños de Perry, ambos confirmaron el romance en una cena romántica en París.

Ahora, la inesperada pareja vuelve a estar en el centro de la conversación, debido a que recientemente el mencionado DJ, hizo comentarios sobre ellos que dejaron a más de uno en completo shock, y ahora, el video se ha viralizado en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, ya que aunque fue una broma, se hizo alusión a que él habría salido románticamente con la pareja en épocas diferentes.

the one that got away pic.twitter.com/sZatrleTBQ — diplo (@diplo) November 3, 2025

Mientras el músico conversaba con la presentadora Nayeema Razab sobre Quebec, una ciudad canadiense, la describió como un "lugar apasionado", que además tenía un "primer ministro atractivo", refiriéndose a Trudeau. Ante esto, se mencionó que salía con Katy, a lo que Diplo dijo que él salió en una ocasión con ella y agregó "También salí con Trudeau", dejando a la presentadora muda por unos segundos.

Después de este momento tan polémico, el DJ, más adelante en el mismo programa, declaró que solamente estaba bromeando, pues en una de las preguntas del público, le cuestionaron si era verdad lo que dijo de Justin y Perry, a lo que este declaró que: "Eso fue raro, porque yo simplemente… no estoy en esas posiciones". El programa de la misma manera, más tarde salió a aclarar que lo dicho por el músico fue broma.

Diplo who dated Katy Perry earlier recently said that he has dated Justin Trudeau as welluD83DuDE2DuD83DuDE2D pic.twitter.com/WHDDs9Drqr — kanishk (@kaxishk) November 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui