Drama en TV Azteca: Ferka tiene feroz enfrentamiento contra Sandra Itzel en 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- De nueva cuenta se ha desatado tremendo drama en TV Azteca, debido a que hace poco, la reconocida actriz y presentadora, Ferka, no tuvo pelos en la lengua en su feroz enfrentamiento en contra de la polémica cantante y también actriz, Sandra Itzel, por haberse quejado de sus compañeros en La Granja VIP, en pleno programa en vivo de Venga la Alegría: Fin de Semana.

Durante la intensa discusión en “La granja VIP, Pedro Prieto y Ferka no dudaron en interrumpir a Sandra Itzel, luego de que esta atribuyera a Lis Vega el hecho de haberla sumido en una crisis emocional dentro del reality. "El momento se dio cuando Sandra mencionó: “El código rojo es cuando estás en una crisis emocional; Lis me metió en una crisis emocional. Ella sí puede hacerme bullying...”,

“Espérame tantito, tengo que pararte ahí. No puedes decir que la otra persona te metió en un estado emocional. Tienes que asumir que tú permitiste entrar en ese estado emocional, no meter a Lis como culpable”, explicó Prieto, generando un momento de tensión entre las participantes.

Amo a Ferka como crítica #LaGranjaVIP

Esa mujer no tiene pelos en la lengua pic.twitter.com/n3BxdjUuys — ElSinFiltros (@filtros_el) November 3, 2025

Sandra respondió inmediatamente: “Ok, yo lo permití, ya lo dije”, reconociendo que, de alguna manera, ella tenía responsabilidad sobre su reacción emocional. Sin embargo, la situación no quedó ahí.

Ferka fue directa en su crítica y ofreció un consejo contundente: “Como mujer violentada, mi consejo es resiliencia. Nadie es responsable de nada; tú eres responsable de controlar tus emociones y no darle el poder a gente que dices que no te importa, porque, al contrario, le estás dando toda la importancia”.

Bien Pedro y Ferka poniéndole un alto a Sandra Itzel que trae la realidad bien alterada. Esa mujer es la descripción gráfica de la incongruencia #VivesEnMiRecuerdo#VLAFinDeSemana#LaGranjaVIP pic.twitter.com/nE08UtYeGA — Cuchita 2.0 / Guachita (@Guachita_baby) November 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui