El cantante Julio Ávila, de 'La Academia 2024', se une al luto por la explosión en Waldo's Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Julio Alfonso Ávila Félix, ganador del tercer lugar en la última edición de La Academia 2024 y quien tenía programada una presentación en el Festival del Globo, se pronunció hace unas horas sobre la decisión de cancelar el evento debido a la terrible tragedia ocurrida en Hermosillo el pasado sábado 1 de noviembre de 2025, donde 23 personas perdieron la vida y 12 más resultaron lesionadas tras el incendio en una tienda Waldo's.

¿Qué dijo Julio Ávila?

El joven cantante originario de la capital de Sonora compartió en sus historias de Instagram el comunicado que esta mañana publicó el Ayuntamiento de Hermosillo, pues cabe destacar que él se presentaría el sábado 8 de noviembre. "Mi equipo y yo reiteramos la pronta paz y fuerza que les deseamos a las familias afectadas por este triste hecho. Un fuerte abrazo a todos", escribió el músico.

"Duele lo que está pasando en México"

Antes de esto, también a través de una historia en la misma plataforma, compartió un texto del escritor e influencer mexicano Farid Dieck, quien subrayó que el país era víctima de una ola de violencia y que resultaba inaceptable normalizar estos actos que atentan contra la vida de alcaldes, limoneros y hasta de una maestra. Finalmente, añadió que como sociedad debemos recuperar la capacidad de indignarnos.

Lamenta lo ocurrido en Hermosillo

Compartió la publicación de Farid Dieck

Otros sonorenses que se han unido a la causa

Entre las figuras públicas que han expresado su sentir ante este luto nacional se encuentran el reconocido intérprete de Primera Cita Carín León; su colega, el compositor Kakalo; la también ex participante de La Academia (2005) Yuridia; la creadora de contenido Lupita Villalobos; el cantante de Ciudad Obregón Víctor Mendívil; y el destacado artista hermosillense Yahir Othón Parra, entre otros.

Comunicado del Ayuntamiento de Hermosillo

"En solidaridad con las familias de las personas afectadas por los lamentables hechos ocurridos en el centro de la ciudad, se informa la cancelación del Festival del Globo de Hermosillo. Acompañamos a nuestra comunidad en este momento de dolor", señala el inicio del comunicado, donde además se menciona que el DIF Hermosillo brindará apoyo a las personas que estuvieron expuestas al incendio.

Fuente: Tribuna del Yaqui