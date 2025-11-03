Horóscopos Nana Calistar HOY MARTES 4 de NOVIEMBRE: Este es el mensaje de la Luna en Tauro para tu signo

Ciudad de México.- Este martes 4 de noviembre de 2025 llega con una energía poderosa, ya que la Luna transita por Tauro, y con ello el Universo impulsa la estabilidad, la sensualidad y la necesidad de concretar todo aquello que quedó pendiente. Por eso no debes perderte los horóscopos de hoy de Nana Calistar que tienen un mensaje especial para ti.

Descubre en TRIBUNA los horóscopos de este martes y conoce qué te depara el destino en el amor, el trabajo y el dinero. Si este mensaje resuena contigo, no lo ignores: el Universo está hablándote.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY MARTES 4 de noviembre de 2025

Aries

Ay, mi Aries, andas con la mente llena de planes, pero el cuerpo pidiendo descanso. No te sobrecargues, que la energía de Tauro te enseña que no todo se hace corriendo. Cuida tu temperamento y deja que las cosas fluyan. En el amor, alguien te piensa más de lo que crees, pero no se atreve a dar el paso.

Tauro

Tu Luna anda en su punto, mi taurina consentida. Día perfecto para ordenar tu mundo, limpiar energías y consentirte con algo rico. Si algo no encaja, suéltalo sin miedo, porque vienen tiempos de cosecha. En el amor, lo que parecía perdido podría renacer si tú lo permites.

Géminis

Te urge callar el ruido externo, porque traes mil pensamientos y cero enfoque. El universo te pide que pongas los pies en la tierra y priorices. Una oportunidad en el trabajo o estudio te podría abrir una puerta dorada. En el amor, alguien te observa desde lejos con nostalgia.

Cáncer

Mi amorcito lunar, deja de cargar culpas que no te pertenecen. Tu corazón es noble, pero no todos lo merecen. Día ideal para sanar, perdonar y liberar. En el dinero vienen mejores tiempos, pero debes confiar más en tu intuición.

Leo

Ay, leoncito, andas en modo fuego puro, pero cuidado con herir a quien te quiere solo por defender tu orgullo. Hoy el universo te da una lección de humildad y amor propio. En el trabajo, una persona poderosa podría fijarse en ti. Aprovecha esa luz que traes.

Virgo

Estás cerrando un ciclo fuerte, mi virgo, y aunque duela, era necesario. Hoy verás por qué el universo te quitó lo que creías necesitar. No te resistas al cambio. En el amor, alguien del pasado aún ronda tu mente, pero el futuro trae algo más sano y estable.

Libra

Día para cuidar tus relaciones y evitar discusiones innecesarias. Recuerda que no todos piensan ni sienten como tú. En el dinero, una sorpresa positiva podría llegar. En el amor, pon límites sin culpa; amar también es saber decir "hasta aquí".

Escorpio

Tu temporada sigue encendida, mi ciela misteriosa. Hoy brillas, pero también atraes lo que no necesitas. Usa tu intuición para decidir en quién confiar. El tarot te marca autoridad y poder: si algo no te gusta, cámbialo. No te quedes esperando señales.

Sagitario

Vas a sentir que el cuerpo te pide pausa. No te resistas, porque tu fuego interior necesita recargarse. En el amor podrías recibir un mensaje inesperado, algo que mueve el corazón. Escucha más y habla menos hoy, así el universo te mostrará lo que oculta.

Capricornio

Tu energía se enfoca en lo profesional, mi cabrita poderosa. Día para planear y avanzar con firmeza. No dejes que la duda te robe la motivación. En el amor, la estabilidad llega si dejas de controlar tanto. A veces el corazón también necesita improvisar.

Acuario

Sientes ganas de romper esquemas, y el universo te dice: hazlo. No te limites por miedo a lo que digan. En el trabajo o estudios vienen cambios que te harán crecer. En el amor, suelta el pasado con gratitud y abre espacio a algo más real.

Piscis

Estás más sensible que de costumbre, mi pececito de agua bendita. Usa esa energía para crear, escribir o manifestar. No te ahogues en tus emociones, mejor navega con amor propio. En el amor, un vínculo se fortalece si hablas con el corazón.

Fuente: Tribuna del Yaqui