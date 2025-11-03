Inés Gómez Mont vende mansión en Florida tras detención por el ICE de su esposo Víctor Álvarez Puga

Ciudad de México.- Tras la detención de Víctor Álvarez Puga por el ICE, el pasado lunes 27 de octubre, el nombre de Inés Gómez Mont se volvió tendencia en redes sociales. La conductora mexicana junto con el empresario, son buscados por las autoridades mexicanas por delitos como lavado de dinero y fraude.

La propiedad, adquirida en agosto de 2021 por 6.3 millones de dólares (equivalentes a unos 126 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio de entonces), fue puesta a la venta por 9.1 millones de dólares, lo que podría generar una ganancia de casi 3 millones de dólares si se concreta la transacción.

La residencia, ubicada en Rolling Road dentro de la comunidad de Villa Pinecrest, conocida por su alta seguridad y precios medios de venta de 4.3 millones de dólares, cuenta con diez habitaciones, ocho baños completos, piscina infinita, jacuzzi, sala de cine privada y amplios jardines tropicales que se extienden por más de una hectárea.

La residencia, ubicada en Rolling Road. Créditos: Internet

La compra se realizó a través de la empresa Casa Mía LLC, creada por Gómez Mont en julio de 2021, aunque ella firmó personalmente los documentos de adquisición. Especialistas en bienes raíces locales señalan que el valor de la propiedad ha aumentado gracias a la demanda en esta área, donde vecinos incluyen a figuras como Shakira y Julio Iglesias, aunque una venta en 2024 podría haberla valorado en hasta 11 millones de dólares.

La decisión de venderla se hizo pública a través del periodista Luis Chaparro en su programa 'Pie de Nota', coincidiendo con la incertidumbre legal que rodea a la familia. Álvarez Puga fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en un operativo conjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), US Marshals y Border Patrol, precisamente mientras salía de esta mansión a bordo de un Bentley valuado en 300 mil dólares.

El arresto se debió al vencimiento de su visa de no inmigrante, ingresada en enero de 2021, y no cuenta con antecedentes penales en EU., pero enfrenta un proceso migratorio que incluye una audiencia de fianza programada para el 12 de noviembre de 2025 ante un juez federal. Desde entonces, permanece bajo custodia en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami, donde se evalúa su solicitud de asilo político alegando persecución en México.

Se revelan los detalles de la lujosa mansión donde la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, se escondían de las autoridades en Florida. Una vida de prófugos que costaba millones. pic.twitter.com/85zsQyisxa — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 2, 2025

Fuentes indican que Gómez Mont, quien estaba en la casa con sus seis hijos, algunos de ellos ciudadanos estadounidenses, evitó la detención por consideraciones humanitarias hacía los menores, aunque enfrenta un proceso paralelo por presuntas falsedades en su solicitud migratoria.

La pareja permanece prófuga de la justicia mexicana desde septiembre de 2021, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en una red de empresas fantasma que desvió 2,950 millones de pesos del erario público, principalmente del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

?? #ÚLTIMAHORA | Detienen a Víctor Álvarez Puga, empresario y esposo de Inés Gómez Mont, en Miami, EU; está bajo la custodia de ICE



uD83DuDCFA La información con @Carloszup en #MILENIODelMediodíapic.twitter.com/R2RIyGs7mq — Milenio Televisión (@mileniotv) October 27, 2025

Los cargos incluyen delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal, con más de 1,400 operaciones bancarias simuladas para triangular fondos a través de su despacho, Álvarez Puga & Asociados, fundado junto a su hermano Alejandro. La Interpol emitió fichas rojas en su contra, y la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 28 de octubre de 2025 que México busca la extradición de Álvarez Puga para enfrentar estos procesos.

En Estados Unidos, además de la irregularidad migratoria, las autoridades investigan el origen de los fondos usados para adquirir propiedades, como esta mansión, bajo sospecha de lavado vinculado a los casos mexicanos. La FGR estima que las inversiones inmobiliarias de la pareja superan los 500 millones de pesos, muchas financiadas por flujos de “factureras” y contratos simulados.

Entre sus bienes destacan:

Una mansión en La Gorce Island, Miami Beach –expropiedad de la cantante Cher, comprada en diciembre de 2017 por 15.5 millones de dólares y vendida en 2020 por 17 millones.

en La Gorce Island, Miami Beach –expropiedad de la cantante Cher, comprada en diciembre de 2017 por 15.5 millones de dólares y vendida en 2020 por 17 millones. Un departamento en Manhattan cerca de Central Park valuado en 28 millones de pesos (adquirido en 2019).

cerca de Central Park valuado en 28 millones de pesos (adquirido en 2019). Propiedades en México como casas en Ciudad de México, Acapulco y San Miguel de Allende, varias aseguradas o bajo embargo desde 2021.

En 2022, una demanda civil en Florida reveló que dejaron en prenda dos inmuebles en Miami y Palm Beach por 11.3 millones de dólares para cubrir un crédito hipotecario de 4 millones, administrados por testaferros como Jonathan Choghi. La expresentadora de 'Ventaneando' , de 42 años, y Víctor Álvarez Puga, de 50, contrajeron matrimonio en 2015 y tienen seis hijos en común.

La exconductora de TV Azteca, conocida por programas como 'Ventaneando' y 'Cuéntamelo Ya', se retiró parcialmente de los reflectores en 2019 para enfocarse en su familia, aunque mantuvo actividad en redes sociales hasta el estallido del escándalo en 2021. En un comunicado de septiembre de 2021, Gómez Mont negó las acusaciones, afirmando: "Jamás me he robado un peso bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado", y cuestionó la difusión de datos falsos sobre su caso. En 2020, evitó un juicio por evasión fiscal pagando 10.967 millones de pesos en contribuciones omitidas.

Exconductora de TV Azteca. Créditos: Internet

Reportes recientes sugieren que Gómez Mont y sus hijos podrían haber huido a Dubái, un país sin tratado de extradición con México, tras el arresto de su esposo, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. La venta de la mansión en Pinecrest, con impuestos prediales anuales de hasta 48 mil dólares, podría ser un intento de liquidar activos ante el avance de los procesos judiciales en ambos países, donde los bienes son clave para rastrear flujos ilícitos.

