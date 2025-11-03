Jennifer Aniston no oculta más su amor por su terapeuta: Así confirma su relación con Jim Curtis

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida actriz estadounidense, Jennifer Aniston, está dando mucho de que hablar, debido a que tras guardar silencio por meses ante los rumores de un nuevo romance, finalmente, ya no oculta su amor por su terapeuta y a través de sus redes sociales con una romántica foto, acaba de confirmar su relación sentimental con el coach de vida, Jim Curtis.

Aniston dejó a todos sorprendidos, pues tras varios meses de rumores, oficialmente la actriz de Friends acaba de confirmar que tiene una relación sentimental con Jim, el cual es terapeuta, coach de vida e hipnotista. Esto pasó la noche del pasado domingo 2 de noviembre, a través de su cuenta de Instagram, en la que compartió una fotografía a blanco y negro, mientras que sonríe abrazando a Curtis.

En esta publicación, la icónica 'Rachel Green' está celebrando el cumpleaños de Jim, dejando un breve, pero amoroso mensaje, en el que lo llama su amor, y le asegura que es sumamente amado: "Feliz cumpleaños, mi amor. Amado". En respuesta, varias amistades de Jennifer, como Reese Witherspoon, felicitaron a Jim por su cumpleaños, pero también por la relación que consideran hermosa, con Aniston.

Curtis y Aniston desde julio de este 2025 se encuentran siendo relacionados sentimentalmente, ya que fueron captados por Mallorca, paseando durante sus vacaciones de verano en un yate. Según los informes, fue una celebración del 4 de julio, en el que la actriz se reunió con amigos como Jason Bateman y Amanda Anka, incluso hay imagen del Daily Mail en el que lo está presentando en el muelle.

Poco después, la misma actriz de Cazador de Recompensas, compartió una serie de imágenes de su verano, en el que se puede ver selfies en las que aparece sonriendo y disfrutando con amigos como Courteney Cox, Sandra Bullock y Adam Sandler, e incluso una foto de Curtis en el que está viendo el atardecer. Cabe mencionar que una fuente, aseguró a People que: "Están saliendo informalmente y divirtiéndose. Los presentó un amigo y empezaron como amigos. Jen había leído su libro y conocía su trabajo", además de que este le ayudaría a "bajar el ritmo de trabajo".

Fuente: Tribuna del Yaqui