Jennifer Aniston presenta a su novio, altar de muertos de Liam Payne y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que pasó con tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos luego de desconectarte durante el fin de semana, la mejor opción es ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos; en el resumen informativo de este lunes 3 de noviembre podrás enterarte de los detalles del primer altar de Liam Payne, el exOne Direction que murió tras caer de un edificio en Argentina en 2024.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Jennifer Aniston muestra a su novio

La reconocida actriz, Jennifer Aniston, dejó sorprendidos a todos sus seguidores debido a que recientemente anunció que había dejado la soltería. Luego de meses de rumores, la protagonista de Friends confirmó su relación con el hipnoterapeuta Jim Curtis a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Millie Bobby Brown acusa a David Harbour de acoso laboral

Según varios medios, la famosa actriz Millie Bobby Brown acusó a su compañero de reparto, David Harbour, de "acoso laboral" en el set de la serie Stranger Things.

Ponen altar de muertos en honor a Liam Payne

La hermana mayor del cantante fallecido, Liam Payne, lo recordó durante el Día de Muertos (2 de noviembre) con una tradicional ofrenda mexicana, en la que incluyó flores de cempasúchil, veladoras y una fotografía del famoso exvocalista de One Direction.

Fuente: Tribuna del Yaqui