¿Luto en Televisa? En pleno Día de Muertos, exhibirían fallecimiento de María Victoria a sus 102 años

Ciudad de México.- En pleno Día de Muertos, en uno de los altares que se realizaron públicamente para honrar a los fallecidos actores, salió a la luz uno en que exhibirían el fallecimiento de la reconocida primera actriz mexicana, María Victoria, a sus 102 años de edad, ¿acaso Televisa está de luto?. Reconocido presentador de espectáculos ha salido a aclarar la situación y esto se sabe de la noticia.

El pasado domingo 2 de noviembre fue un día especial para México, ya que se conmemoró el Día de Muertos, en el que se rinde homenaje y se recuerda a todos aquellos que ya han partido de este mundo. Como era de esperarse, varios periodistas y empresas televisivas rindieron homenajes a los famosos que ya han perdido la vida, con mensajes en el que recuerdan y enaltecen su memoria y trayectoria.

Uno de ellos fue el youtuber de espectáculos, Horacio Chavira, quien a través de su canal de YouTube, compartió un video en el que muestra con orgullo el altar de muertos que hizo, para dejarles sus ofrendas a los famosos fallecidos, como Silvia Pinal, Pedro Infante, La Vitola, 'La Chorreada', Tintán, María Félix, Mauricio Garcés, e incluso la propia María Victoria. Es por esto que han salido a desmentir tal situación.

¡Nietos de #MaríaVictoria en CONTRA de las notas amarillistas que confirman su muerte! Además, nos presentan su nuevo sencillo 'De gritar te amo'



¡Disfruta de las mejores exclusivas en #DePrimeraManouD83DuDC4C por el 3.1 de Imagen Televisión o visita: https://t.co/nfthkPHbGD! pic.twitter.com/gbTP7dIl0u — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 17, 2025

Fue el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, quién notó la aparición de la primera actriz, y compartió el video de Chavira, para dejar en claro que la actriz de La Criada Más Criada, no solamente está viva, sino que además de todo, el próximo abril del 2026, va a celebrar 103 años de vida: "Este video lo subió el coreógrafo y colaborador de canales de espectáculos en YouTube, Horacio Chavira, e incluye a doña María Victoria, que no está muerta. Ella cumplirá 103 años en abril y sigue entre nosotros".

Finalmente, el expresentador de Sale el Sol, no se contuvo y ante el error del youtuber, lo criticó severamente por esta situación, declarando que antes de hacer sus altares debería de investigar en wikipedia o redes sociales la veracidad de las noticias como esas, al ser tan delicadas: "Tan fácil que es meterse a la twinquipedia, como diría yo, para confirmar que sigue con vida. Horacio Chavira, ¡qué cagadota poner a la señora María Victoria, que está viva, en una ofrenda! Si fue un error".

Fuente: Tribuna del Yaqui