Luto en Televisa: Muere integrante de 'Hoy' y Galilea Montijo llora su partida en pleno programa en vivo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana, el mundo del espectáculo en México se vistió de luto debido a que se confirmó el fallecimiento de un famoso que participó en varias programas televisivos de Televisa y TV Azteca. Se trata de Héctor Terrones, quien fue un reconocido diseñador de modas que vistió a estrellas como Jacqueline Bracamontes y Carmen Campuzano, y que incluso llegó a ser colaborador del programa Hoy.

Fue el pasado sábado 1 de noviembre cuando se confirmó el fallecimiento de Terrones y ahora su familia ha revelado la verdadera causa de muerte. El 'Diseñador de las estrellas' murió a los 58 años a causa de un infarto fulminante, según revelaron sus sobrinas Samantha y Jocelyn a diferentes medios: "Sí, fue una muerte por causas naturales. Nadie lo esperaba, no teníamos idea de que esto iba a pasar y pues sí, es algo que nos cayó de sorpresa a toda la familia", expresaron conmovidas.

Las jóvenes revelaron que Héctor había sufrido una situación que le cambió la vida por completo semanas atrás, por lo que pasó sus últimos días en una especie de asilo: "Tuvo un accidente en la columna vertebral que lo dejó paralizado de la cadera para abajo alrededor de hace mes y medio". Las jóvenes afirmaron que se tomó esta decisión para su cuidado personal, siempre con el apoyo de sus seres queridos.

Él tomó la decisión, él conocía el lugar porque fue vecino, vivió en esa casa y realmente siempre recibió mucho apoyo por parte de la casa y al estar en el hospital él decidió, porque necesitaba ayuda, estuvimos en contacto con él. Realmente uno no tiene los medios necesarios para ayudarlo. Sabemos que era una persona muy grande, muy alto, entonces necesitamos más de una persona para poderlo trasladar y por eso se tomó la decisión de apoyarlo, de que él se quiso ir a ese lugar", indicaron al respecto.

Los restos de Héctor Terrones ya fueron despedidos y cremados en una ceremonia realizada al sur de la Ciudad de México. Una situación que ha llamado mucho la atención sobre la muerte del exconcursante del reality de TV Azteca, Soy famoso ¡Sácame de aquí!, es que pocas horas antes de su fallecimiento hizo una publicación en sus redes sociales.

El 31 de octubre por la mañana, Terrones cambió su foto de perfil en Facebook, mostrando un maquillaje blanco que simulaba un cráneo, posiblemente como parte de un disfraz de catrín por Halloween. Lo que parecía una celebración más, hoy se interpreta como una despedida simbólica. La imagen se llenó de mensajes de tristeza y condolencias por parte de seguidores y colegas que lamentaron su partida.

Elenco de Hoy reacciona a su triste muerte

Debido a que Terrones era un destacado colaborador del Canal de Las Estrellas, la mañana de este lunes 3 de noviembre el elenco del programa Hoy le rindió un emotivo homenaje. Después de compartir la noticia con el público, conductoras como Galilea Montijo, Tania Rincón y Andrea Legarreta manifestaron su tristeza al enterarse de la partida de Héctor, quien apenas hace algunas semanas los había acompañado en el set.

'La Gali' manifestó que le causaba mucho impacto saber que el diseñador ya no se encontraba en este mundo, pues hace poco lo pudieron ver: "Acababa de estar aquí con nosotros, el viernes puso creo su disfraz de Halloween y pocas horas después le da un infarto", lamentó. La exesposa de Erik Rubín por su parte, habló de la importancia de disfrutar la vida todos los días debido a que el futuro es incierto: "Se le va extrañar, es una pena, y es un recordatorio de que la vida es hoy, ahora".

Fuente: Tribuna del Yaqui