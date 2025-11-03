Luto en TV Azteca: Esmeralda Ugalde sufre desgarradora muerte y en vivo de 'VLA' le dedican el programa

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y cantante mexicana, Esmeralda Ugalde, desgraciadamente ha vestido de un triste luto a todo TV Azteca, debido a que se tomó un momento en vivo para anunciar que sufrió desgarradora muerte, por lo que decidió dedicarle el programa especial que en Venga la Alegría: Fin de Semana, organizó para celebrar el tradicional Día de Muertos.

Al ser 2 de noviembre, en el matutino del Ajusco, Pedro Prieto, Ferka y el resto del elenco, compartieron un emotivo mensaje a todos aquellos seres amados que ya partieron de ese mundo, llevando consigo una vela para iluminar su camino. En ese momento, Esmeralda decidió sincerarse y confesar que su familia estaba atravesando por un momento sumamente doloroso y complicado por el fallecimiento de su sobrina, de solo 16 días de nacida.

Ugalde declaró que su hermano, Alejandro Ugalde, pasó del ser el hombre más feliz al convertirse en padre de una niña, a verse envuelto en el luto más doloroso, por lo que ella, quiso dedicarle ese día, ese programa a la bebé de su familia, y sin poder evitarlo, rompió en llanto: "Le quiero dedicar el programa a mi sobrina Valentina que partió ayer y la familia estamos pasando por un dolor muy fuerte. Hermano Alejandro, te abrazo con todo mi corazón. Ahora hemos ganado un angelito en el cielo".

Sentimos mucho tu pérdida, te abrazamos con el alma. ¡Venga Esme! uD83EuDD7AuD83DuDD4A?uD83DuDD6F?uD83DuDE4FuD83CuDFFB #VLAFinDeSemana pic.twitter.com/YDREp9KA9F — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 2, 2025

Ante la devastación de la exparticipante de La Academia, sus compañeros se acercaron para abrazarla y consolarla, mientras que en la tan pantalla del lugar, apareció la fotografía de la pequeña niña, de nombre Valentina, mientras que Esmeralda trataba de mantenerse lo más entera posible. Hasta el momento, se desconoce las causas del fallecimiento de la bebé, pero se espera que pronto den mayores informes al respecto.

En redes sociales, el medio hermano de Ana Bárbara, a través de su cuenta de Instagram también compartió un mensaje sobre su pequeña, asegurando que pese al dolor, también sentía agradecimiento con Dios por el tiempo que le permitió conocer a su bebé: "Querido Dios, hoy elevo mi corazón hacia ti con gratitud, aun en medio del dolor. Gracias por los dieciséis días de vida que nos regalaste con nuestra pequeña. Fueron breves, pero llenos de amor, esperanza y ternura".

Fuente: Tribuna del Yaqui