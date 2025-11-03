Sostiene que es feo: Victoria Ruffo en 'VLA' vuelve a humillar a Eugenio Derbez por este motivo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicana, Victoria Ruffo, demostró que ella siempre será sincera y una vez más, sostuvo que es feo su exesposo, Eugenio Derbez, ya que en una reciente entrevista para Venga la Alegría, no ha dudado en volver a humillar al reconocido actor y productor, por inesperado motivo. En un podcast ya lo había llamado "feo, payaso y codo".

Como invitada al programa que tiene José Eduardo Derbez, Victoria al echarse unas copitas con su hijo, fue cuestionada que fue lo que le vio al exactor de Televisa, a lo que aseguró que no sabía, porque era feo, payaso y codo: "Ahorita, ahorita a estas alturas de la vida no se que vi, que me gustó, porque feo es, payaso es, codo es". Tras unas risas, mencionó más seria que fue su inteligencia y talento al realizar sketch: "Se me hizo una persona inteligente en el sentido de que escribía sus sketches, sus cosas, me hacía reír".

Como era de esperarse, en redes sociales le festejaron estas declaraciones, por lo que en el matutino de TV Azteca le cuestionaron respecto al porqué de sus palabras, a lo que Ruffo, con su usual sentido del humor, declaró que fue porque cuando uno toma alcohol a veces se le salen decir ciertas cosas: "Pues estábamos echándonos nuestras copitas ¿no?, entonces ya con el acoholito salen muchas cositas".

Victoria Ruffo ARREMETE contra Eugenio Derbez FRENTE a José Eduardo y ACLARA por qué se fijó en él.

"Se le dice chistosito ¿no?, que es sinónimo de feo. No, no, eso ya tiene muchos años, ya ni me acuerdo, la verdad es que ya ni me acuerdo". "Ahí averigüenlo".

"Nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien, y nos conocemos muy bien".

Victoria Ruffo asegura que no recuerda haber llamado "feo, payaso y codo" a Eugenio Derbez.



Victoria Ruffo asegura que no recuerda haber llamado "feo, payaso y codo" a Eugenio Derbez.

Fuente: Tribuna del Yaqui