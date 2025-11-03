"Soy medio mal novio": Cristian Castro despeja dudas y da pistas sobre su boda con Mariela Sánchez

Ciudad de México.- Hace un tiempo, Cristian Sáinz Castro y su prometida Mariela Sánchez negaron que todavía tuvieran planes de boda. Por supuesto, esto generó diversas reacciones entre el público, ya que incluso se había hablado de las argollas matrimoniales. Ahora, el hijo de Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés y Castillo, mejor conocido como El Loco Valdés, sorprendió a todos con sus nuevas declaraciones.

De hecho, durante un breve encuentro con varios reporteros, el intérprete de grandes éxitos musicales comentó, sin revelar nombres, que la ceremonia religiosa se llevará a cabo en una iglesia ubicada en el lugar donde nació Mariela. Además, reiteró, como en entrevistas anteriores, que aún estaban indecisos entre dos fechas: el 3 de diciembre, cumpleaños de la abuela de Cristian, o el 2 de febrero.

"En realidad dijimos que era el 2 de febrero, ¿eh? Pero el 3 de diciembre también tenía sentido porque es el cumpleaños de mi abuela. Así que estábamos ahí dudando entre el 3 de diciembre y el 2 de febrero. Sí, 2 de febrero", señaló mientras bromeaba con los presentes. Posteriormente, hubo una pequeña diferencia de opinión con su novia, ya que él mencionó que contraerían nupcias en el "pueblo" de la argentina, pero ella, entre risas, lo corrigió destacando que se trata de una ciudad.

Cristian y Mariela

Además, el artista contó que ambos se encuentran preparándose de manera formal para la boda, incluso tomando el "cursillo de novios", requisito tradicional para el magno evento. "Estamos en onda religiosa, estamos aprendiéndonos bien el credo. Está re difícil", confesó divertido. Con esta revelación, Castro mostró su amplio entusiasmo por esta nueva etapa en su vida sentimental.

El solista también realizó un par de bromas sobre su comportamiento como pareja. "La verdad que bien, haciendo buena letra con Mariela y tratando de cumplir como novio, aunque todos piensen que soy medio mal novio", dijo entre risas, evidenciando que su relación atraviesa un momento estable y lleno de complicidad, pese a los rumores que habían circulado semanas atrás sobre una posible separación.

