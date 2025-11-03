Víctor Mendívil, cantante de Ciudad Obregón, busca ayudar tras la explosión en Waldo's Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tragedia que paralizó a Sonora el pasado sábado 1 de noviembre continúa generando reacciones entre la población, la cual exige justicia. Sin embargo, entre quienes se han pronunciado también figuran personalidades originarias del estado, como Carín León, el compositor Kakalo, Yuridia, Lupita Villalobos y ahora también el cantante de Ciudad Obregón, Víctor Mendívil.

A través de sus historias de Instagram, el joven sonorense compartió primero una imagen con el siguiente mensaje: "Gente, apóyenme para ponerme en comunicación con las personas que necesitan ayuda por lo que pasó ayer en Waldo's de Hermosillo", escribió el artista, recibiendo varios mensajes que aplaudieron su gesto. Hasta el momento, se desconoce si logró contactar a algunos de los familiares.

Aunque no quedó ahí, ya que en la siguiente historia compartió una publicación del Instagram oficial de la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (ADEUS), una organización estudiantil activa con sede en la Universidad de Sonora, en la capital del estado, que busca la unidad entre los alumnos. En esta ocasión, se unieron a la búsqueda de apoyo para los afectados por este lamentable siniestro.

¿Quién es Víctor Mendívil?

De acuerdo con información disponible en línea, su nombre completo es Víctor Alejandro Mend+ivil Ramírez. Nació el 26 de diciembre de 2005 en Ciudad Obregón, aunque gran parte de su crecimiento transcurrió en Hermosillo. Entre sus pasiones musicales se encuentran el rap y el freestyle, aunque posteriormente decidió adentrarse en el regional mexicano. De hecho, saltó a la fama en 2023 gracias a uno de sus temas más conocidos por el público, Hong Kong, una colaboración en la que también participaron Oscar Maydon y Alemán.

Últimos avances de la tragedia en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes que ya fueron llamados a declarar funcionarios estatales, municipales y federales con el objetivo de deslindar responsabilidades. Como se ha señalado en TRIBUNA, una de las hipótesis más fuertes que se manejan de manera oficial es que el establecimiento operaba sin autorización de Protección Civil desde 2021.

