VIDEO: Actriz de Televisa denuncia discriminación en hotel de Texas: "Nos quiere echar al ICE"

Texas, Estados Unidos.- A través de sus redes sociales, la querida actriz de Televisa y comediante, conocida como 'La Chupitos', recientemente se mostró sumamente molesto al momento de denunciar discriminación por parte de empleados en un hotel de Texas, compartiendo video del momento en el que hasta los amenaza con querer echarles al ICE. Afortunadamente no pasó a mayores al mostrar sus papeles.

Liliana Arriaga, que es conocida en el mundo del espectáculo como 'La Chupitos', mediante su cuenta de Instagram, compartió que estaba muy molesta por la terrible experiencia que vivió en un hotel ubicado en Corpus Christi, Texas, ya que la discriminaron a ella junto a su familia por el simple hecho de ser mexicanos, por lo que decidió alzar la voz y pidió que se viralizara el momento para exigir justicia y un alto al odio y la persecución hacía los Latinoamericanos.

La expresentadora de Don't, No Lo Hagas, en su video denunció que mientras que estaban en un hotel le brindaron pésimo servicio y básicamente los corrieron por ser mexicanos, que incluso los amenazaron con llamar a ICE si no salían de inmediato, por lo que tuvieron que mostrar sus papeles: "¿Qué creen? Aparte de muy mal servicio, no inventen, nos tocó un personal que hasta al ICE nos quiere echar, se los digo. Gracias a Dios, tengo papeles, pero, ese tipo de personas, ¿por qué siguen con eso? Como que no son felices y no dejan ser felices".

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que todo paso solo porque pidieron un par de minutos más para terminar de empacar sus cosas de la habitación, destacando que fueron por ellos justo a la hora, tocándoles feo y tratándolos muy mal, por lo que pide a sus paisanos que no vayan al hotel: "Solo porque ya era hora de salir de la habitación y le dijimos que nos esperara un momento, pero, desde que llegó, tocó la puerta de una forma que no era. Si están en Corpus Christi, no vengan a este hotel".

De la misma manera, compartió el momento en el que la trabajadora del hotel le está hablando de mala manera, pidiendo que se vayan del lugar, mientras que ella junto a su familia le piden respeto y le hacen ver que lo que está haciendo es discriminarlos y no es correcto, pero la mujer que los atendió seguía hablando de forma despectiva. Afortunadamente las cosas no pasó a mayores y pese al mal rato, se encuentra bien junto a su familia.

