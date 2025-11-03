(VIDEO) Lupita Villalobos en polémica con fan que coqueteó con su esposo; la joven teme por su vida

Torreón, Coahuila.- Lupita Villalobos, una reconocida influencer sonorense que junto a la cachanilla Kass Quezada forman el popular dúo de Las Alucines, quienes se hicieron virales en su exitoso podcast del mismo nombre, en esta ocasión se involucró en un tremendo problema después de que se hiciera viral su más reciente presentación en Torreón, Coahuila. ¿Qué pasó con la creadora de contenido?

En el video que circula principalmente en TikTok, la empresaria se dirige a una fan que en ese preciso instante se está tomando fotografías con su esposo, Juan Luis, un ciudadano español que contrajo matrimonio con la también mexicana el 29 de agosto del presente año en Toledo, España. El problema surgió porque la joven se acercó demasiado al hombre, quien se mostró visiblemente incómodo.

¿Qué le dijo a la fan?

"Más respeto, preciosa, respeto al acto, respeto a mi esposo", dijo Lupita, pausando su show. La situación se tensó cuando la chica hizo caso omiso y Kass volteó a mirar seriamente a su colega —una reacción que, según algunos seguidores, indica que la figura pública hablaba en serio—. En ese momento Lupita elevó la voz y expresó: "Siéntate, mi vida, antes de que te desgreñe y te parta tu madre. Siéntate, por favor, que te voy a reventar esa carita y las chich… te las voy a hacer así y las voy a aventar…".

Momento que supuestamente hizo molestar a la influencer

Respuesta de la fan

La usuaria Ale Jiménez (@alejimenez_25) subió un video a su perfil de TikTok en el que ofreció disculpas a la modelo mediante un mensaje. Relató que, cuando Juan se sentó en una fila de atrás, varias personas se acercaron para tomarse fotos con él y entonces llegó su turno. Asimismo, aclaró que al principio no fue consciente de que tal vez estaba invadiendo su espacio personal.

Amenazas de muerte

Lo más grave del asunto es que, según esto, actualmente está recibiendo amenazas de muerte: "Lo peor fue cuando dijeron 'ojalá te mueras junto con tu hijo' y 'que su hijo se muera junto contigo'. O sea, sí, yo acepté la funa […] pero ya cuando empezaron con lo de mi hijo, ahí sí da más miedo, porque la joven —tengo la conversación en Instagram— me dijo 'ya sabemos dónde vives'", aseveró.

La fan de Lupita Villalobos pidió disculpas tras tomarse fotos con su esposo en pleno show, asegurando que “no fue su intención” invadir su espacio. pic.twitter.com/pafZmuv16Q — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui

