Vocero del PRI arremete en contra de Sergio Mayer tras error al lamentar muerte de Carlos Manzo

Ciudad de México.- El vocero del PRI y creador de contenido político, Mario Di Constanzo, recientemente empleó sus redes sociales para exhibir su furia hacía el exactor y político mexicano, Sergio Mayer, por lo que no ha dudado en arremeter en su contra sin piedad alguna, debido a que cometió error al lamentar su muerte del presidente municipal de Michoacán, Carlos Manzo, que estaba realizando un movimiento por la seguridad de México.

Después del terrible asesinado de Manzo en pleno evento político, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, salió a dar el pésame a la familia y a su partido político, asegurando que su labor no sería olvidada, sin embargo, aunque el mensaje era emotivo y respetuoso, Mayer cometió error de poner el apellido Manzano, en vez de Manzo, pequeño error que muchos notaron y por el que fue criticado severamente por el público mexicano.

Uno de quienes decidieron criticarlo fue Mario, quien a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, no tuvo reparo alguno al momento de asegurar que el exintegrante de Garibaldi era un "estú..." que solo hacia pend...: "Estimado @SergioMayerb es Carlos Manzo, no Manzano, trata de no ser tan estú..., al menos por respeto. Es indignante la pend... en la que vives".

Sergio confunde apellido de Carlos Manzo. X @sergiomayerb

El actor de La Fea Más Bella, molesto por esta situación, compartió el mensaje de Mario y aseguró que fue un error muy pequeño y solamente estaba desviando el tema, que bien pudo haberlo eliminado, pero que entendía que solamente fue un error humano, que no fue una ofensa hacía nadie en realidad y no veía lo malo, pero que le parecía más ofensiva la manera en la que él hablaba y le decía sobre este tema.

¿Quién es Mario Di Costanzo?

Como era de esperarse, ante estos ataques en contra de Mayer, se ha cuestionado quién es este hombre, y según se ha descrito él en sus redes sociales, es un "Analista financiero, politólogo, economista, comprometido con los Mexicanos y vocero PRI". En sus publicaciones también se le ve haciendo comentarios en contra de Morena, a los cuales ha llamado "ineptos" en más de una ocasión, comparte análisis financieros y demás.

Estimado @SergioMayerb es Carlos Manzo , no Manzano , trata de no ser tan 3stup1d0 , al menos por respeto . Es indignante la p3nd3j3z en la que vives ! https://t.co/fY6fYOKcxB — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) November 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui