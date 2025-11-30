Alicia Villarreal presume FOTO con su novio y manda mensaje contundente a quienes dudan de su relación

Ciudad de México.- La famosa cantante mexicana Alicia Villarreal y su novio, el creador de contenido Cibad Hernández, han sido tema de titulares debido a diversos rumores, pues al empresario lo han señalado de "mantenido", han puesto en duda su orientación sexual e incluso aseguran que enfrentan dificultades como pareja, lo que habría ocasionado que la dulzura de su relación se viera eclipsada por supuestos desacuerdos.

Sin embargo, una vez más desacreditan todas esas habladurías con una tierna y romántica fotografía publicada en el perfil del sinaloense, donde el influencer aparece besando en la mejilla a la Güerita Consentida. Las reacciones de los fans no tardaron en llegar, quienes los felicitaron y les enviaron las mejores vibras. De hecho, también aprovecharon para dedicarse en plena publicación unas palabras que reflejan el cariño que se tienen.

"¿Y si sale todo bien? ¿Y si disfrutamos este amor como hasta ahora? ¿Sin permitir que nadie juzgue si está bien o está mal nuestra felicidad? Al final es solo nuestra y no le hace daño a nadie… ¿y si eres el amor de mis días? ¿De mi vida? Que el mundo gire, que te amo y me amas… ¿Y SI NOS QUEDAMOS… qué? TE AMO", escribió el también locutor, quien recibió como respuesta de Alicia: "Que el mundo gire, que te amo y me amas…".

Alicia Villareal le respondió

Cibad Hernández

Como te informamos previamente en TRIBUNA, Cibad comentó en entrevista para TV Notas que los chismes son algo que conoce perfectamente y no tienen ninguna relevancia. Asimismo, señaló que no enfrenta problemas económicos y que siempre ha sido un hombre proveedor, aunque admitió entre risas que en ocasiones Villarreal invita el helado, dejando claro que no vive a costa de la artista.

¿Quién es?

El enamorado de la exintegrante de Grupo Límite es once años menor que Alicia, pues nació el 14 de diciembre de 1982 en Sinaloa. Además, estudió la carrera de derecho, pero al descubrir su pasión por las redes sociales decidió centrarse en ese ámbito. Según explicó en el podcast Facturando con La Yoyis, una de las razones que lo impulsó a seguir este camino fue que, en el pasado, su abuela y su madre fueron víctimas de maltrato, algo que lo marcó profundamente.



Fuente: Tribuna del Yaqui