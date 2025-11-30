Bárbara de Regil se va de México: La actriz habla tras las especulaciones por el 'hate'

Ciudad de México.- Bárbara de Regil, una de las actrices más polémicas de la industria del entretenimiento, anunció una noticia que ha dejado a muchos sorprendidos, pues, al parecer, una vez que concluya su participación en la serie Rosario Tijeras se irá de México. Esta decisión generó una ola de comentarios en redes sociales, ya que algunos consideran que quizá busca alejarse de las críticas constantes. ¿Es esta la razón?

La actriz de 38 años conversó con diversos medios de comunicación durante el evento por el 15º aniversario de la revista EstiloDF, donde aclaró que su salida del país responde únicamente a nuevas oportunidades laborales, descartando así las especulaciones sobre una posible "huida" relacionada con los internautas que llenan su perfil de Instagram de comentarios negativos. "Me voy a ir a Madrid… me voy a ir de México para trabajar allá… tengo muchas cosas buenas y bonitas", puntualizó.

Sin embargo, también mencionó que en México ha construido su vida, por lo que para ella esto representa solo una breve pausa para expandir sus horizontes. Por lo tanto, es probable que en cualquier momento regrese a la tierra que la vio nacer, ya que aquí tiene parte de su corazón y su futuro. Lamentablemente, aún se desconoce en qué consiste el proyecto laboral que le ofrecieron en Europa.

Madre e hija se reunirán

Es importante recordar que la única hija de Bárbara se mudó a finales de septiembre a Madrid con la intención de comenzar su etapa universitaria, algo que, según ha comentado la actriz en varias ocasiones, le resultó complicado debido a que siempre ha tenido una relación muy cercana con la joven. "Este viaje no es solo por trabajo. Me emociona mucho volver a estar cerca de Mar y acompañarla en esta nueva etapa", resaltó con evidente emoción.

Mar de Regil

Bárbara de Regil y su vida profesional

De acuerdo con información disponible en línea, Bárbara de Regil se dio a conocer en televisión con la telenovela Bajo el alma, pero el papel que marcó su carrera fue el de María del Rosario López en la adaptación mexicana de la serie colombiana Rosario Tijeras. La cuarta temporada se estrenó el 18 de junio de 2025 en la plataforma Netflix, donde comparte créditos estelares con Samantha Acuña, quien interpreta a Ruby Adolescente.



