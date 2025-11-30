Con 556 mdd en taquilla global, 'Zootopia 2' se dispara como el nuevo fenómeno animado de Disney

Ciudad de México.- Una de las secuelas más esperadas de Walt Disney Company es, sin duda, Zootopia 2, una cinta dirigida principalmente al público infantil que, a pesar de que su primera entrega se estrenó el 11 de febrero de 2016, sigue muy presente en la memoria de los pequeños gracias al enorme éxito que alcanzó. A continuación, en TRIBUNA te contamos todo lo que debes saber.

Según estimaciones difundidas este domingo por los estudios, durante los cinco días del fin de semana de Acción de Gracias la película recaudó 156 millones de dólares, mientras que desde su estreno el pasado miércoles ya suma 556 millones a nivel mundial. Cabe destacar que Zootopia 1 obtuvo únicamente 75 millones de dólares en su estreno nacional en marzo de 2016, lo que evidencia la impresionante recepción que está teniendo la secuela.

Por su parte, en lo que respecta a Wicked: Por Siempre, la cinta que encabezan Ariana Grande y Cynthia Erivo, en su segundo fin de semana recaudó 62.8 millones de dólares a nivel nacional, siendo así que en Norteamérica acumula 270.4 millones de dólares. De hecho, en todos los países donde está disponible actualmente en los cines, el monto total que ha dejado la venta de boletos asciende a 393 millones de dólares.

Es todo un éxito

¿De qué trata la historia?

La trama sigue las nuevas vivencias de Judy Hopps, la entusiasta coneja policía, y su amigo Nick Wilde, el astuto zorro. Ambos deberán resolver un caso más: esta vez deben seguir el rastro de un peculiar reptil que llega a Zootopia y comienza a causar múltiples problemas. La aventura se vuelve aún más emocionante con la incorporación de nuevos personajes que se suman a la misión.

Datos extra

La comedia animada es producida por Walt Disney Animation Studios y dirigida por Jared Bush y Byron Howard. El guion corre a cargo del propio Bush junto a Yvett Merino. Regresan las voces de Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba y Shakira. Entre los nuevos talentos que se unen al elenco se encuentran Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Patrick Warburton y Quinta Brunson.

Fuente: Tribuna del Yaqui