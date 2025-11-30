¿Ernesto Cazares o Heber? Filtran quién sería eliminado de 'Exatlón México' HOY domingo 30 de noviembre

Ciudad de México.- Se ha cumplido el noveno ciclo en la competencia en el Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers, los rojos ganarían la última Supervivencia de la semana, por lo que habría dos rojos y dos azules en competencia, revelándose quién sería el eliminado de esta semana, ¿acaso será Heber Gallegos o Eleazar Gómez?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de correr en el circuito hasta que a uno de los que se encuentren en riesgo pierda todas sus vidas. En esta ocasión, se cree que habrá sorpresas, y que al parecer, tras perder a seis de sus participantes, ahora, este domingo 30 de noviembre, sería nuevamente uno del color rojo el que deberá de decir adiós.

Con respecto al duelo de Supervivencia que habrá este domingo 30 de noviembre, para colocar en riesgo al cuarto atleta masculino de la emisión, se ha dicho que supuestamente la victoria será para el equipo de Mati Álvarez, agregando a la eliminación a un segundo integrante de los azules, lo que al parecer pondría en la línea de fuego a Heber, que ya está desde el martes 25 de noviembre, a José de los azules, Mau Wow, de los rojos y Cazares.

Mati sabe que sus amigos son grandes atletas y competidores, pero no entiende porqué no han dado los resultados esperados, les exija que crean en ellos mismos.



Exatlón México por Azteca UNO.

Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo6:00 PM. pic.twitter.com/vMIKRS3PKo — Exatlón México (@ExatlonMx) November 29, 2025

Sobre el tema de la eliminación, el canal de YouTube de Proyecto TV, declara que no se tiene en concreto un nombre, pero aseguraron que en esta ocasión, los rojos podrían perder a un segundo hombre, pero, también aseguró que es más probable que los escarlatas logres salvarse y en realidad se debatan José y Ernesto en la última ronda, ocasionando que los azules pierdan a un séptimo integrante por eliminación, que supuestamente sería el hermano de Aristeo Cazares.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules podrían romper su mala racha.

Fuente: Tribuna del Yaqui