Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 1 de diciembre 2025: Comienza el último mes del año con energías renovadas

Ciudad de México.- Este lunes 1 de diciembre de 2025 inicia con una energía dinámica y expansiva que marca el comienzo de un nuevo ciclo. Con el Sol en Sagitario, el ambiente se llena de entusiasmo, claridad y visión; mientras que la Luna en Aries impulsa la acción. De acuerdo con Nana Calistar, esta combinación astral favorece los inicios, los cambios importantes y los pasos que requieren determinación.

En el Tarot, la carta que rige el día es El Carro, símbolo de avance, triunfo y dirección clara.

Horóscopos de Nana Calistar para este LUNES 1 de DICIEMBRE de 2025

Aries

Arrancas diciembre con toda la energía a tu favor. Hoy nadie te detiene, mi criatura del fuego. Vas a avanzar en un proyecto o decisión que traías atorada. En el amor, llega claridad: lo que no fluye, se suelta.

Tauro

Este lunes te pide movimiento, aunque tú quieras seguir en tu zona cómoda. Deja la necedad, que la energía viene para abrirte caminos. En el amor, alguien que te gusta podría dar señales más claras.

Géminis

Viene un día de avances rápidos; por fin algo se acomoda como querías. Aprovecha la chispa mental que trae Sagitario. En el amor, una charla intensa te aclara lo que necesitabas saber.

Cáncer

Comienzas el mes con fuerza emocional. La Luna en Aries te impulsa a tomar una decisión que venías evitando. En el amor, una conexión importante se fortalece o renace.

Leo

Te levantas con ánimo de comerte el mundo. Hoy puedes lograr lo que te propongas, pero cuida los impulsos. En el amor, alguien quiere conquistarte y lo vas a notar.

Virgo

Este lunes te saca del control rutinario. Vienen sorpresas que te mueven pero para bien. En el amor, abres los ojos a una verdad que te libera.

Libra

La energía del día te empuja a equilibrarte desde la acción, no desde la duda. Toma una decisión pendiente. En el amor, se acerca alguien con intenciones más serias de lo que crees.

Escorpio

Empiezas diciembre con claridad y dirección. Hoy cierras un ciclo importante. En el amor, una situación que parecía complicada por fin se acomoda.

Sagitario

Con el Sol sobre ti, eres el protagonista del día. Todo se mueve, todo avanza, todo fluye. En el amor, alguien busca acercarse y tú decides si abres la puerta o no.

Capricornio

La energía te pide acción, no planeación eterna. Hoy avanzas en un objetivo clave. En el amor, llega un mensaje o invitación que no esperabas.

Acuario

Se rompe un estancamiento que venías arrastrando. Este lunes trae impulso y claridad. En el amor, puedes recibir una confesión o tener un momento revelador.

Piscis

El Carro te impulsa fuerte, mi pececito. Hoy por fin te decides por algo importante. En el amor, una conexión emocional se profundiza o se define.



