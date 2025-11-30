Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 1 de diciembre 2025: Comienza el último mes del año con energías renovadas

Ciudad de México.- Este lunes 1 de diciembre de 2025 inicia con una energía dinámica y expansiva que marca el comienzo de un nuevo ciclo. Con el Sol en Sagitario, el ambiente se llena de entusiasmo, claridad y visión; mientras que la Luna en Aries impulsa la acción. De acuerdo con Nana Calistar, esta combinación astral favorece los inicios, los cambios importantes y los pasos que requieren determinación.
En el Tarot, la carta que rige el día es El Carro, símbolo de avance, triunfo y dirección clara. Lee este mensaje en TRIBUNA y recuerda: si te resuena, es porque es para ti.
Horóscopos de Nana Calistar para este LUNES 1 de DICIEMBRE de 2025
- Aries
Arrancas diciembre con toda la energía a tu favor. Hoy nadie te detiene, mi criatura del fuego. Vas a avanzar en un proyecto o decisión que traías atorada. En el amor, llega claridad: lo que no fluye, se suelta.
- Tauro
Este lunes te pide movimiento, aunque tú quieras seguir en tu zona cómoda. Deja la necedad, que la energía viene para abrirte caminos. En el amor, alguien que te gusta podría dar señales más claras.
- Géminis
Viene un día de avances rápidos; por fin algo se acomoda como querías. Aprovecha la chispa mental que trae Sagitario. En el amor, una charla intensa te aclara lo que necesitabas saber.
- Cáncer
Comienzas el mes con fuerza emocional. La Luna en Aries te impulsa a tomar una decisión que venías evitando. En el amor, una conexión importante se fortalece o renace.
- Leo
Te levantas con ánimo de comerte el mundo. Hoy puedes lograr lo que te propongas, pero cuida los impulsos. En el amor, alguien quiere conquistarte y lo vas a notar.
- Virgo
Este lunes te saca del control rutinario. Vienen sorpresas que te mueven pero para bien. En el amor, abres los ojos a una verdad que te libera.
- Libra
La energía del día te empuja a equilibrarte desde la acción, no desde la duda. Toma una decisión pendiente. En el amor, se acerca alguien con intenciones más serias de lo que crees.
- Escorpio
Empiezas diciembre con claridad y dirección. Hoy cierras un ciclo importante. En el amor, una situación que parecía complicada por fin se acomoda.
- Sagitario
Con el Sol sobre ti, eres el protagonista del día. Todo se mueve, todo avanza, todo fluye. En el amor, alguien busca acercarse y tú decides si abres la puerta o no.
- Capricornio
La energía te pide acción, no planeación eterna. Hoy avanzas en un objetivo clave. En el amor, llega un mensaje o invitación que no esperabas.
- Acuario
Se rompe un estancamiento que venías arrastrando. Este lunes trae impulso y claridad. En el amor, puedes recibir una confesión o tener un momento revelador.
- Piscis
El Carro te impulsa fuerte, mi pececito. Hoy por fin te decides por algo importante. En el amor, una conexión emocional se profundiza o se define.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana martes.
Fuente: Tribuna del Yaqui