Nuevo bebé en Hollywood: Vanessa Hudgens comparte conmovedora FOTO para anunciar a su segundo hijo

Los Ángeles, California.- Hace un par de meses te informamos en TRIBUNA que la destacada actriz y cantante de High School Musical (2006), Vanessa Hudgens, anunció en sus redes sociales que estaba nuevamente embarazada de su esposo, el retirado beisbolista profesional Cole Tucker, acompañando la noticia con un par de imágenes muy conmovedoras en las que, por supuesto, mostraba su pancita.

Segundo bebé

En esta ocasión, la exchica Disney compartió una fotografía en la que aparece recostada en una cama de hospital mientras sostiene la mano de su marido. Además, añadió el siguiente mensaje: "Bueno… ¡Lo logré! ¡Tuve otro bebé! ¡Qué emocionante es el parto! Un saludo a todas las mamás. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer", escribió la famosa de 36 años, acumulando más de un millón de 'me gusta' y alrededor de siete mil comentarios.

De hecho, también se animaron a dejarle sus felicitaciones varias celebridades de Hollywood, entre ellas el actor y presentador Mario Lopez, la modelo Cara Delevingne y la actriz estadounidense Ashley Greene. En cuanto a sus seguidores, muchos se mostraron sorprendidos de que ya hubiera dado a luz a otro pequeño, lo cual evidencia cómo la pareja ha optado por mantener su vida familiar con mayor discreción.

Vanessa Hudgens se convirtió en madre por segunda ocasión

Primer embarazo

Vanessa se convirtió en madre el 3 de julio de 2024, y los medios captaron a la pareja saliendo del hospital con una Hudgens muy cansada, pero radiante de alegría, sentada en una silla de ruedas. Lo más especial es que ese mismo día su esposo cumplía 28 años, por lo que ella le dedicó unas breves pero significativas palabras junto a una fotografía tomada en casa: "Conviertes el mundo en un lugar más brillante solo por ser tú".

Su historia de amor

Vanessa Hudgens y Cole Tucker se casaron el 2 de diciembre de 2023 en Tulum, México. En cuanto a cómo inició su relación, según Vogue, se conocieron durante una meditación vía Zoom en octubre de 2020. La sesión estaba dirigida por el escritor británico Jay Shetty, y aunque la actriz participó acompañada de una amiga, de pronto le llamó la atención el ahora padre de sus hijos: "Así que procedí a buscar dentro de la sesión de Zoom para averiguar su nombre y lo encontré en Instagram, y él me envió un DM al día siguiente".

