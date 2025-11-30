A pocos días de sus shows, surge una advertencia que pone en peligro a Dua Lipa en CDMX

Ciudad de México.- Una vez más, Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente cubana, sorprendió con sus predicciones, una de las cuales tiene que ver directamente con la cantante británica Dua Lipa, quien precisamente por sus próximos conciertos se encuentra en la Ciudad de México, aunque lo que ella no sabe es que, según la experta, también corre un grave peligro durante su estancia.

Es importante señalar que las fechas de sus shows son el 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, algo que mantiene sumamente emocionados a sus fans, quienes, de acuerdo con información disponible en línea, incluso ya comenzaron a instalar casas de campaña y lonas fuera del recinto con el fin de asegurar un buen lugar. Por supuesto, ya no hay boletos disponibles, por lo que algunos revendedores han decidido poner a la venta pases a precios exorbitantes.

¿Qué le podría pasar a Dua Lipa?

Para El Heraldo de México, Mhoni Vidente comentó que la celebridad podría experimentar algo similar a lo que vivió cuando visitó el país en 2022. En aquella ocasión, como ya se sabe mientras se encontraba en la colonia Roma, le tocó presenciar un fuerte sismo. Esa noche se registró un temblor de 6.9 grados en la Ciudad de México y circularon videos del susto que se llevó la cantante.

Dua Lipa podría estar en grave peligro

En esta ocasión, la experta no profundizó demasiado en el tema, pero sí dejó la inquietud en el aire. Por ahora, solo queda esperar que las presentaciones de la modelo transcurran sin ningún contratiempo, pues hasta el momento todo marcha bien y se le ha visto muy feliz junto a su novio, el actor Callum Turner, en el restaurante de mariscos Contramar, ubicado en la colonia Condesa.

¿Cómo fue el sismo que ya le tocó experimentar?

Fue en septiembre de 2022 cuando, después de ofrecer un concierto ante más de 60 mil asistentes en el Foro Sol, decidió que, en vez de retirarse a descansar, asistiría a un after party que se llevaba a cabo en un inmueble de la delegación Cuauhtémoc. Allí sintió el movimiento en plena madrugada. Tras el incidente, en X (antes Twitter) sus admiradores se preguntaban cómo la había pasado y si se encontraba bien.

Fuente: Tribuna del Yaqui