¿Sergio Mayer Mori se va? Quién sería el séptimo eliminado de 'La Granja VIP', según las encuestas

Ciudad de México.- Después de las polémicas y enemistades con la nominación, salvación y la doble traición, según encuestas en redes sociales, ya se sabe quién sería la o el séptimo eliminado del nuevo reality show, La Granja VIP. En esta ocasión se dice que los porcentajes de apoyo están muy disparejos, y la balanza está muy inclinada a cierto punto, ¿acaso saldrá Sergio Mayer Mori?

El pasado miércoles 26 de noviembre del año en curso, se realizó la séptima Asamblea, que es donde los concursantes se reunieron en su totalidad para realizar sus nominaciones cara a cara, diciendo cuales eran los motivos para que sus elegidos estuvieran en riesgo de salir por elección del público. En esta ocasión, los nominados resultaron ser Alberto del Río, Kim Shantal, Fabiola Campomanes y Lis Vega.

Como se sabe, por fortuna para los que corren riesgo, existe la noche de salvación, en la que el que gane saca a dos de la placa e ingresa a uno nuevo. El pasado jueves 27 de noviembre, la salvación fue ganada por la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, quién sorprendió al salvar a 'El Patrón', mandando a la placa de nominados al actor de Rebelde, de la serie de Netflix, y también a Alfredo Adame, como parte de una estrategia que venían planeando desde hace una semana.

Ante esto, en la cuenta de Facebook de Vaya Vaya, publicaron una nueva encuesta actualizada, en la que expuso al posible eliminado, que es una genuina sorpresa para muchos. En cuanto a la encuesta, según lo que arrojan los resultados, en primer lugar para ser salvado está Adame con el 58 por ciento a favor, en segundo lugar está Mayer Mori con el 20 por ciento, en tercer lugar está Vega con el 12 por ciento, mientras que en el último lugar se encuentra Campomanes con el 10 por ciento, lo que la haría la séptima eliminada.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, debido a que no es una encuesta de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, sino que es independiente, además de que al haber un resultado con tan poca diferencia de votaciones entre los dos últimos menos votado, todo podría cambiar y al final resultar que sería Lis la eliminada, o hasta el hijo mayor de Sergio Mayer.

Fuente: Tribuna del Yaqui