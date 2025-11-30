SSPC aclara rumores sobre Miss Universo: Harfuch asegura que no hay dinero del narco involucrado

Ciudad de México.- Este domingo 30 de noviembre de 2025, durante una conferencia de prensa para hablar sobre los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), decidió opinar sobre otro tema bastante mediático: las recientes acusaciones que rodean al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

Hace algunos días, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Raúl Rocha por su presunta vinculación con ilícitos de huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico, lo que desató una ola de reacciones. Cabe recordar que cuando ganó el concurso Fátima Bosch se mencionó que el empresario y el padre de la joven, Bernardo Bosch Hernández, actual Director General de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), supuestamente se habrían puesto de acuerdo para que ella resultara vencedora.

De hecho, la dependencia federal compartió un comunicado el 26 de noviembre en el que indicó que el juez correspondiente liberó órdenes de aprehensión para 13 personas, cuyas identidades permanecen reservadas. Además, recalcó que para esa fecha ya se había cumplimentado una orden de captura contra una funcionaria federal implicada, a quien Carlos Loret de Mola denominó Mari Carmen’, alias La Fiscal.

Raúl Rocha

Omar García Harfuch

"No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relación alguna con el certamen en sí dentro de las investigaciones correspondientes", destacó el funcionario, para luego añadir que es un tema aparte la pesquisa que el gobierno federal realiza, donde también como ya se mencionó se encuentra involucrado Rocha Cantú.

Precisamente, ayer el hombre que posee el 50 por ciento de Miss Universo se pronunció en redes sociales, algo que no hacía desde hace tiempo, compartiendo un promocional de Fátima. Para muchos, esta acción fue interpretada como una señal de que el certamen no planea retirar la corona a la tabasqueña, a pesar de las numerosas peticiones de ciertos miembros de la sociedad para que esto ocurra.

Fuente: Tribuna del Yaqui