VIDEO: Caso Gloria Trevi podría reabrirse tras descubrirse que el juez que la exoneró carecía de cédula

Ciudad de México.- El caso que marcó hace más de 20 años a la industria del entretenimiento mexicano con la sentencia del denominado Clan Trevi-Andrade podría ser reabierto tras supuestamente descubrirse que el juez que exoneró a Gloria Trevi y Mary Boquitas, así como también sentenció a ocho años de prisión a Sergio Andrade, no contaba con cédula profesional como abogado.

De acuerdo con información de la periodista María Idalia Gómez, quien fue entrevistada en el programa Carmen Aristegui en Vivo, el juez responsable de la sentencia, Javier Pineda Sola, no tenía la autoridad legal para emitir los fallos. Esto ocasionaría que, como el proceso careció de las garantías jurídicas básicas, pueda ser reabierto y, por obvias razones, tenga que revisarse de nuevo todo el expediente.

Sin embargo, el asunto se vuelve aún más tenso porque, según la comunicadora, Javier Pineda actualmente forma parte del equipo legal de Gloria Trevi. Pero eso no es todo: también trabaja con la celebridad la esposa del propio Pineda, una exfiscal de Chihuahua que estuvo directamente vinculada al caso que llevó a la intérprete del famoso tema Pelo suelto al escrutinio social y legal.

Gloria Trevi

"Esta es una exclusiva. Sí, se está analizando si el proceso o caso judicial que, por un lado, exoneró a Gloria Trevi y a Mary Boquitas y, por otro, sentenció muy bajito a Sergio Andrade, puede ser repuesto o no", declaró María Idalia para después soltar la bomba de que, si esto se confirma, restablecería el juicio casi 30 años después y dejaría en evidencia las vulnerabilidades del sistema de justicia.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial se ha pronunciado sobre el tema, así como tampoco lo han hecho los principales involucrados. En TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización. De hecho, hace unos días el productor sorprendió al anunciar que el 2 de diciembre de 2025 planea estrenar su nuevo material, el cual incluye once canciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui