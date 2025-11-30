(VIDEO) Dua Lipa enamora a la CDMX tras ser grabada con su novio en reconocido restaurante

Ciudad de México.- El sábado 29 de noviembre de 2025, la reconocida cantante británica Dua Lipa acaparó todas las miradas tras ser vista en una de las áreas más turísticas de la Ciudad de México. La artista de 30 años, quien deslumbró la noche del viernes al rendir un homenaje a Shakira durante su breve estancia en el Estadio El Campín, en Bogotá, ahora tiene encantados a los mexicanos.

De hecho, la joven cantautora fue captada en el restaurante de mariscos Contramar, ubicado en la colonia Condesa, donde estuvo muy bien acompañada de su pareja, Callum Turner. Por supuesto, una vez que sus seguidores notaron su presencia no pudieron evitar tomar un par de fotografías e incluso algunos videos. En el clip que se volvió sumamente viral en redes se podía leer la frase: "Un día conocí el cielo".

Conciertos de Dua Lipa en CDMX

Dua Lipa cerrará su exitosa gira mundial Radical Optimism Tour con tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 1, 2 y 5 de diciembre. Es importante tener presente que cada una de las fechas iniciará a las 21:00 horas. Cabe mencionar que, hasta el momento de elaboración de esta nota, aún se desconoce cuáles serán las canciones en español que eligió para deleitar a sus fanáticos.

Este es el probable setlist

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini



Dua Lipa y su interés por el español

Algo que se le reconoce ampliamente a la celebridad es que aprendió el idioma y no solo de manera básica, pues su dominio es bastante notable. Incluso obtuvo un certificado oficial GCSE en español, logro que la llenó de felicidad al punto de compartirlo en Instagram y agradecer a su profesora. A partir de entonces, se volvió una tradición incluir en su repertorio algún tema de un artista latino.

Dua Lipa y Callum Turner

Callum Turner

De acuerdo con información disponible en línea, Callum Turner nació el 15 de febrero de 1990 en Londres. Es modelo y actor, ha participado en diversos proyectos independientes y uno de los más conocidos fue su interpretación de Theseus Scamander en la saga de Animales Fantásticos. La pareja hizo pública su relación en junio de 2025 y suele recibir mucho apoyo de los admiradores de Dua Lipa, aunque ambos prefieren mantener un perfil disDua Lipacreto.

ELLA LLEGÓ!!! Dua Lipa ha llegado oficialmente a México para las últimas 3 fechas del #RadicalOptimismTourMexico uD83CuDDF2uD83CuDDFDpic.twitter.com/Y3WVVwCdLA — daily lipa (@lipasdaily) November 30, 2025

