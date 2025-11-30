(VIDEO) Mexicanos arremeten contra Dua Lipa por presunto desaire a fan; la llaman "clasista"

Ciudad de México.- En las últimas horas no ha dejado de ser tendencia la reconocida cantante británica Dua Lipa. Aunque la gran mayoría de las conversaciones giran en torno a aspectos positivos de la estrella, también han surgido quienes recuerdan episodios no tan agradables, empezando por la ocasión en que supuestamente rechazó el celular de una fan durante un concierto en Brasil.

En aquel momento, la celebridad se acercó al público y de inmediato los fans extendieron sus celulares para que tomara una foto o interactuara con el dispositivo. Sin embargo, cuando finalmente eligió uno —que era un Android— lo devolvió de inmediato y tomó un iPhone para grabar. Por supuesto, los mexicanos no pasaron por alto esta acción y no han dejado de comentar y criticar a la intérprete de Break My Heart.

"Es lo que pasa cuando se hace famoso a alguien que se olvida lo que fue y se convierte en clasista", escribió @carlasisha desde su cuenta de X (antes Twitter). Sin embargo, @AnaShinee13 respondió señalando que su propia madre tiene un Android y a veces se le complica, insinuando que quizá Dua Lipa simplemente está acostumbrada a otra marca y que, evidentemente, no podría manejar un móvil diferente sin dificultad en tan poco tiempo.

Cancelan a Dua Lipa

Ya está en México

Como te informamos más temprano en TRIBUNA, ayer sábado 29 de noviembre de 2025 un par de admiradores captaron en video a la famosa mientras disfrutaba de la comida en el restaurante de mariscos Contramar, ubicado en la colonia Condesa. No estaba sola: la acompañaba su novio, el actor Callum Turner, con quien mantiene una relación pública desde el pasado junio de 2025.

uD83DuDCF1¡Dua Lipa genera polémica!



Un momento se volvió viral en su concierto cuando un fan le pasó su celular Android a Dua para grabar un video, pero la cantante se lo regresó al verlo y tomó un iPhone para hacerlo.



Mientras algunos lo tomaron con humor, otros lo interpretaron… pic.twitter.com/wPDKWZlMXF — Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 29, 2025

Volviendo al tema, hasta el momento de la elaboración de esta nota, Dua Lipa no ha dado una explicación sobre lo ocurrido durante la presentación del pasado 22 de noviembre. Mientras tanto, las hipótesis se multiplican: desde internautas decepcionados que la tachan de maleducada, hasta quienes, visiblemente molestos por las críticas, han salido en su defensa argumentando que otros solo exageran algo de menor importancia.

Fuente: Tribuna