(VIDEO) Paty Cantú se casa con Christian Vázquez en íntima ceremonia; FOTOS muestran su espectacular día

Tepic, Nayarit.- Patricia Giovanna Cantú Velasco, conocida simplemente como Paty Cantú, es una destacada cantante mexicana que posee en su amplio repertorio musical varios éxitos inolvidables, entre ellos Goma de Mascar (2010) y Afortunadamente No Eres Tú (2010). Ahora llamó mucho la atención al contraer matrimonio con su prometido, el reconocido actor jalisciense Christian Vázquez.

La ceremonia se llevó a cabo el pasado sábado 29 de noviembre en la Riviera Nayarit, luego de que se filtraran numerosas fotografías, videos y algunos detalles del acontecimiento. Al parecer, la celebración ocurrió en un lujoso hotel de la zona, donde se pudo apreciar a la intérprete con tres distintos vestidos de novia: primero sorprendió a sus invitados con dos modelos tradicionales en blanco y posteriormente apareció con uno en tono verde.

Una de las primeras en compartir material fue la actriz de Televisa Dalilah Polanco, quien recientemente se convirtió en una de las polémicas finalistas del popular reality La Casa de los Famosos México, edición 2025. En la imagen que difundió la comediante se observa a Paty luciendo un hermoso vestido con escote corazón y falda de tul con olanes, acompañada por la propia Dalilah, Pablo Chagra, Andrea Camargo y Jorge de Paz.

Invitados

Paty Cantú con Dalilah Polanco

Los novios

De acuerdo con información de Sale el Sol, la pareja se unió en matrimonio con el clásico "sí acepto" en Puerto Vallarta, aunque lo hicieron muy a su estilo: ambos llevaron atuendos verdes. Mientras Cantú Velasco optó por un vestido de seda con velo de tul, Christian eligió un traje del mismo tono con ligeros detalles en negro. En cuanto a los invitados, la mayoría vistió colores pasteles, que iban del beige a un gris muy tenue.

Video

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Paty Cantú y Christian Vázquez pasaron al centro de la pista para bailar su primer vals como esposos. Lo más llamativo fue que, mientras se movían al ritmo de la música, los envolvió una pirotecnia dorada. Entre los pocos detalles del banquete que se han dado a conocer está que el menú incluyó betabel rostizado en puré, camote y quelites, además de tequila, whisky, ginebra y cerveza. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas de esta boda?

Fuente: Tribuna del Yaqui