Actriz de Televisa manda mensaje a Yolanda Andrade tras acusarla de violentarla: "Pon tu energía en sanar"

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora, Lorena Meritano, acaba de dar una entrevista para la revista de TV Notas, en las que decidió mandarle contundente mensaje a su expareja, la también actriz y conductora, Yolanda Andrade, en el que le dice que deje rencores en el pasado y ponga su "energía en sanar", después de que en el pasado la acusara de violentarla.

Como se sabe, en la década de los 90's, Yolanda y Meritano, tuvieron a lo largo de un mes, una muy intensa relación llena de amor, pero que terminó por los celos excesivos de Joe y actitudes violentas, o al menos eso declaró Lorena para Gustavo Adolfo Infante en una entrevista en el 2024 para su programa, El Minuto Qué Cambió Mi Destino, lo cual llevó a que la poca relación de amistad que tenían, se derrumbara por completo.

Ahora, en entrevista con TV Notas, la actriz de Los Hilos del Pasado, declaró que como parte de una sanación completa, Andrade debería de avanzar en el perdón, dejar atrás el odio, el rencor y los disgustos, destacando que todos cometen errores y se pueden enmendar, y a ella le gustaría darle un abrazo: "Hay ciertos temas que: 'Ya para adelante, suéltalo, pon tu energía en estar sana, viva, fuerte'. Conducir ese programa lo hace mejor que nadie, junto a su gran amor, que es Montserrat Oliver. Le envío luz y le pido a Dios que suelte el pasado y que construya salud en el presente".

"Ya no tengo amistad con Yolanda, lamentablemente. Rezo mucho por ella, pero ya no tenemos comunicación desde una entrevista que le di a Gustavo Adolfo Infante. Tal vez fui un poco imprudente y platiqué cosas que no debería haber contado, que sí fueron reales, pero hablé de más".

"Le pedí disculpas un montón de veces. Le escribo a ella y a su hermana Marilé, que sí me contesta, y estoy pendiente de su salud. Me da mucho gusto que esté de regreso. Creo que ella es una mujer muy fuerte y puede revertir esa situación. Igualmente, Dios es el que decide".

"Soy muy respetuosa con las elecciones de las personas y cada quien hace lo que puede. No le puedo decir a Yolanda cómo debe actuar. Está luchando por sobrevivir".

¿SINTIÓ CELOS MONTSE?



A Yolanda Andrade se le juntaron sus ex en la más reciente emisión de "Montse y Joe". Hablamos de Lorena Meritano, quien estuvo de invitada en el programa y por supuesto, Montserrat Oliver. pic.twitter.com/llvPECpUHi — @TVNotasmx (@TVNotasmx) November 24, 2023

Fuente: Tribuna del Yaqui