Alzan la voz: Lupita Jones y Ximena Navarrete apoyan a Fátima Bosch tras incidente en Tailandia

Ciudad de México.- Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, fue agredida verbalmente por Nawat Itsaragrisil, director nacional del certamen en Tailandia, luego de que presuntamente se negara a participar en una promoción de su equipo. En redes sociales, principalmente los usuarios mexicanos se manifestaron en contra del directivo por faltarle al respeto a la joven, a quien llamó "estúpida".

En las últimas horas, varias figuras se han pronunciado en defensa de Bosch. Entre las primeras estuvo Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, quien la felicitó por hacerse respetar. Sin embargo, no fue la única; además del público en general, también expresaron su apoyo en redes Lupita Jones, primera mexicana en obtener el título de Miss Universo 1991, así como Ximena Navarrete, Miss Universo México 2010.

Lupita Jones

La directora nacional del concurso Nuestra Belleza México comenzó su mensaje dejando claro que los certámenes deben adaptarse a las mujeres y no al revés, pues son ellas quienes exigen ser tomadas en cuenta: "Alzar la voz y decir lo que piensas algunas veces te puede traer problemas o situaciones difíciles de enfrentar, pero mantenerte firme en tus ideales, valores y visión de la vida te hace una mujer congruente, de una sola pieza. Es por eso que aplaudo y respaldo las palabras de @fatimaboschfdz", escribió Jones.

Es posible que expulsen a Fátima Bosch

¿Podría quedar fuera Fátima Bosch?

Una de las grandes dudas es qué pasará con Fátima Bosch Fernández, ya que el certamen establece entre sus reglas que las participantes deben cumplir con todas las actividades, ser puntuales y respetar a los organizadores. Tras el incidente con Nawat, la mexicana abandonó el recinto, por lo que se sospecha que próximamente podría anunciarse su salida de la competencia.

¡Mexico sigue firme!



La inteligencia emocional que tiene Fátima es de admirar. En su coronación nacional le tocó lidiar con el rechazo de sus compañeras. Ahora después de toda la polémica reaparece bailando. #MissUniverse #MissUniverse2025 #The74thMissUniverse pic.twitter.com/K4DikMKd0g — brei gonzalez (@breigonzalez01) November 4, 2025

Ximena Navarrete

Al igual que Jones, la modelo compartió su punto de vista, aunque lo hizo a través de sus historias de Instagram: "Muchos me han cuestionado por qué no he estado presente en los últimos años, y es porque no veo que las cosas se estén haciendo bien. Pidan ayuda a los expertos que saben cómo hacer este show de manera correcta. Es de humanos equivocarse", destacó Navarrete.

Fuente: Tribuna del Yaqui