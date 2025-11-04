Ángela Aguilar considera abandonar su carrera, y Cazzu se tatúa por su hija

Ciudad de México.- En medio de caminos personales y profesionales profundamente distintos, Ángela Aguilar y Cazzu protagonizan dos momentos que, aunque opuestos en tono, revelan la intensidad emocional que ambas viven tras el vínculo que las une: Christian Nodal. Mientras Ángela se prepara para su gira 'Libre Corazón' en Estados Unidos, la cantante mexicana compartió un mensaje íntimo que dejó ver su vulnerabilidad frente al peso de su apellido y la presión de continuar con el legado familiar.

"Tú piensas que está difícil, pero no está difícil. Con el llanto en mi garganta, el nudo aflojó, aunque mi esperanza en el camino hace tiempo se perdió", confesó Ángela en un video difundido a través de sus historias de Instagram, donde reconoció que en más de una ocasión ha pensado en dejar su carrera profesional.

Angela Aguilar reflexiona sobre su carrera. Créditos: Internet

"No les miento que mil veces he querido abandonar el camino forjado generaciones atrás, y es justo donde encuentro la fuerza de continuar en el eco de sus voces, que me enseñaron a cantar", agregó con la voz entrecortada, revelando el conflicto interno que enfrenta como heredera de una de las dinastías más emblemáticas de la música mexicana. Su mensaje, cargado de honestidad, llega tras más de un año en que Ángela ha sido blanco de críticas por su relación con Nodal, especialmente por la rapidez con la que se confirmó tras la separación del cantante y Cazzu.

Por otro lado, la rapera vive un momento completamente distinto. Tras una exitosa gira por México, la artista argentina regresó a Buenos Aires para celebrar Halloween junto a su hija Inti. En un gesto íntimo y simbólico, se tatuó la palabra 'Intinaje', una fusión entre el nombre de su hija y Latinaje, su más reciente álbum y tour. El tatuaje representa no solo el amor por su bebé, sino también la manera en que su maternidad se entrelaza con su identidad artística.

En redes sociales, Cazzu compartió imágenes vestida de bruja junto a Inti, mostrando una faceta maternal poderosa, libre y profundamente conectada con sus raíces. Mientras Ángela se quiebra por el peso de su historia, Cazzu se fortalece desde el amor que la transforma.

Ambas mujeres, unidas por el mismo hombre, transitan emociones distintas: Una desde la herencia que la abruma, la otra desde la maternidad que la impulsa. En tiempos donde cada gesto se magnifica en redes sociales, Ángela y Cazzu demuestran que el arte también es un espacio para sanar, resistir y reinventarse.

Cazzu regresa a Argentina y celebra Halloween

Fuente: Tribuna del Yaqui