Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez: ¿Pronto un hermanito para León? Esto dice la cantante

Ciudad de México.- Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, mejor conocida como Cynthia Rodríguez, quien saltó a la fama tras su participación en la cuarta generación del reality show de canto La Academia, sorprendió recientemente a la audiencia en una entrevista para Ventaneando al revelar que ella y su esposo, el exitoso cantante Carlos Rivera, podrían pronto anunciar un segundo embarazo.

Su pequeño León nació en agosto de 2023; hace poco tiempo compartieron con los medios de comunicación que ya comenzó a asistir a la escuela. La presentadora de televisión relató que le sorprendió la facilidad de adaptación de su hijo, quien afrontó esta nueva etapa con calma y mucha felicidad. Por ahora, sus padres continúan protegiéndolo de la exposición en redes sociales.

¿Bebé en camino?

"Eso me encantaría, es un sueño que tenemos muy presente, y ojalá se nos cumpla próximamente", recalcó. Aunque no profundizó en el tema, compartió detalles sobre su vida profesional, pues confesó que ha estado apoyando a su esposo en el proceso creativo de su nuevo disco, titulado VIDA, un EP que coincide con las fechas por su intención de homenajear el Día de Muertos.

Por precaución no suelen mostrar el rostro de su hijo

Además, dejó en claro que la base de una relación exitosa es apoyarse mutuamente y nunca olvidar que lo más importante es la unión familiar. Por su parte, Cynthia está enfocada en lanzar una marca de productos para el cuidado de la piel; a pesar del entusiasmo que mostró, no ofreció más detalles y, hasta el momento, se desconoce si ya tiene una fecha programada para su lanzamiento.

Un poco sobre su relación

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez contrajeron matrimonio el 5 de junio de 2022, en una ceremonia privada en la Ribera del Duero, España. Su noviazgo, iniciado varios años antes, había sido mantenido en secreto. Según la revista ¡HOLA!, durante la pandemia de COVID-19 con toda la precaución decidieron vivir juntos por primera vez, y fue entonces cuando él le propuso matrimonio.

Fuente: Tribuna del Yaqui