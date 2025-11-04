Director de Miss Universo insulta a Fátima Bosch, Yadhira Carrillo se divorcia y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Entérate de las noticias más relevantes de tus artistas favoritos en la edición de este martes 4 de noviembre en el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo encontrarás la información adecuada para que nunca pierdas de vista las noticias que están marcando la tendencia; por ejemplo, en la edición de hoy conoce la polémica que enfrenta la reina de belleza mexicana, Fátima Bosch, en Miss Universo.

Shakira ya conoce a la bebé de Lele Pons

Con una foto, la famosa influencer Lele Pons dejó ver parte del encuentro que tuvo con la cantante Shakira para que conociera a su bebé. La colombiana no pudo dejar pasar el momento para cargar a la pequeña y la imagen ya se ha vuelto viral.

Yadhira Carrillo confirma su divorcio con Juan Collado

La actriz Yadhira Carrillo admitió en una reciente entrevista que ella y el abogado Juan Collado pusieron punto final a su matrimonio, esto cuando se refirió a él como "el que era mi esposo". Los rumores sobre un divorcio entre la protagonista de novelas y Collado comenzaron a inicios de este 2025, cuando se supo que él se mudó a España.

Insultan a la mexicana Fátima Bosch en Tailandia

Fátima Bosch, la representante de México en Miss Universo, fue insultada por el director nacional del certamen, Tailandia, por presuntamente negarse a participar en una promoción organizada por el equipo tailandés, por lo que la mexicana optó por retirarse del lugar.

