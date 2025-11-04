"Es una fichita": Acusan a Sandra Itzel de "promiscua" y romper matrimonios en La Sonora Dinamita

Ciudad de México.- Al parecer, una persona que trabajó con Sandra Itzel, cuando estaba dentro de La Sonora Dinamita, ha decidido exhibir el lado oscuro de la actriz y cantante, asegurado que "es toda una fichita", pues en sus declaraciones, no tuvo reparos en acusarla de "promiscua", ya que se habría metido con hombres casados de la agrupación y rompería sus matrimonios, sin sentir pena alguna.

Según la fuente de TV Notas, Sandra es una mujer con "conflictos mentales y legales", que es una "promiscua", ya que supuestamente "se metió con varios músicos casados de la agrupación" solo "porque quería ser 'estrella solista'". Incluso asegura que Elsa López, dueña del grupo, la ha demandado por lucrar con sus canciones sin permiso: "Hasta el día de hoy, Sandra está demandada por Elsa López, dueña del grupo. Cuando rompieron relación laboral, Sandra seguía lucrando con sus canciones. Te digo… ¡es una fichita!".

Pero so no fue todo, ya que asegura que la exparticipante de La Granja VIP es una "malagradecida" que solo hace quedar mal a su expareja, Adrián Di Monte, cuando ella hasta "habla mal de su propia madre", que admitió fue mantenida por el actor, señalando que él es solo una víctima más de ella: "La gente cree que las broncas entre Sandra y Adrián son actuales, pero no es así. Datan desde que se casaron, en 2015. Ella siempre fue una mujer celosa, posesiva, tóxica. Armaba desma... por todo, hasta que lo asqueó".

Exhiben Adrian D Monte tiene 7 carpetas de investigación en la Fiscalia, por violencia. pic.twitter.com/3tpQ8gacaN — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) August 9, 2025

De la misma manera, declaró que el exparticipante de La Casa de los Famosos México no tiene siete carpetas de investigación por violencia, pus para eso se requiere que siete mujeres diferentes interpongan demanda, y que eso solo "está en su mente retorcida", asegurando que Adrián y Nuja Amar, su esposa, no tiene notificaciones al respecto, sino que ella es la que los ha agredido junto a su familia: "Sandra necesita un psicólogo o un psiquiatra. Tiene problemas mentales desde que estaba casada con Adrián. Si una mujer se le acercaba a él por trabajo o solo a saludarlo, Sandra la buscaba, la acosaba, la amedrentaba y le pedía que se alejara".

Finalmente, aseguró que el ganador de Reto 4 Elementos, jamás fue violento con ella, que es al revés, que en realidad ella solamente estaba buscando provocarlo y generaba caos por pura diversión, pero que él se alejaba para no caer en esas actitudes violentas de las que se le acusa: "Ella dice que Adrián fue violento, pero miente. Solo buscaba sacarlo de sus casillas. Él se alejaba por semanas, y ella lo buscaba y le rogaba. En la agrupación La Sonora Dinamita veíamos la forma en que se comportaba. Ella misma llegó a confesar que le gustaba provocar las peleas con un solo objetivo: Divertirse".

Fuente: Tribuna del Yaqui