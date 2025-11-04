Filtran carta de Alfredo Adame destrozando a Manola Díez en 'La Granja VIP': "Es nociva y dañina"

Ciudad de México.- En redes sociales se acaba de filtrar la carta que el polémico presentador y actor de melodramas, Alfredo Adame, le escribió a su amiga y compañera, Manola Díez, y no duda en dejar en claro que no la soporta, pues la destrozó por sus actitudes dentro de su participación en La Granja VIP, señalando que ella tensa el ambiente innecesariamente, y que es una persona "nociva y dañina".

Como se sabe, desde que comenzó el reality show de granja de TV Azteca, que es su primer apuesta al formato, Manola ha estado en constante tendencia y ha dado mucho de que hablar a causa de su fuerte carácter, pues la exestrella de Televisa, en más de una ocasión ha arremetido en contra de sus colegas, les ha gritado e insultado, por pequeñeces como el no saber picar una fruta o porque le niegan algo, como una taza de café.

Por este motivo, no todos dentro de la granja la soportan, y uno de los pocos era el exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, ya que eran amigos de fuera, sin embargo, desde hace varios días que su relación se vio fracturada por las actitudes de Díez, incluso ambos se pelearon dentro de la emisión. Ante esto, en una dinámica, Adame escribió una carta, y se sabía que era contra su colega, más se desconocía el contenido, hasta ahora.

#LaGranjaVIP



Manola Diez es todo eso q los de TV Azteca le criticaron a Adrián Marcelo y a Gala Montes. Es peor q Bárbara Torres, Ninel Conde y Facundo ¿Pues no que @AztecaUNO da otro tipo de contenido? #ManolaDíez es una loca, le hizo lo mismo a la Gomita en el #HotelVIP. pic.twitter.com/C4VhGHrEXg — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) October 14, 2025

Ahora, mediante X, anteriormente conocido como Twitter, se ha filtrado el contenido de la carta, en la cual declara que las actitudes de Manola, el que no se integra y cree que es la que manda, ha creado un ambiente innecesariamente tenso entre sus colegas y les ha afectado anímicamente a la mayoría: "Manola nunca se integró al trabajo grupal, decidió mandarse sola, ocasionando con esto un desequilibrio que se reflejó en el ánimo de sus compañeros".

Finalmente, señala que ha sido muy agresiva con todos sin razón alguna, especialmente con la hoy expulsada, Sandra Itzel, por lo que destaca que por esa personalidad agresiva, su mala salud mental, intentos de manipulación y paranoia, la hacen alguien muy tóxica que daña el ambiente: "Desde el primer momento fue agresiva con sus compañeros, en especial con Sandra Itzel, con actitudes narcisistas y manipuladoras, achacando todo a su enfermedad mental. Es una persona paranoica, tóxica, nociva y dañina".

uD83DuDCCC ALFREDO ADAME vs MANOLA uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDCA5



Ésta es la carta que le escribió ADAME a MANOLA:



“MANOLA NUNCA SE INTEGRÓ AL TRABAJO GRUPAL, DECIDIÓ MANDARSE SOLA OCASIONANDO CON ESTO UN DESEQUILIBRIO QUE SE REFLEJÓ EN EL ÁNIMO DE SUS COMPAÑEROS. DESDE EL PRIMER MOMENTO FUE AGRESIVA CON SUS… pic.twitter.com/lXUGxeEEX1 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui