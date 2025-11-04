Hollywood planea revivir 'La Momia' con Brendan Fraser y Rachel Weisz como protagonistas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una de las parejas ficticias favoritas del cine de Hollywood podría regresar a la pantalla grande: se trata de Brendan Fraser y Rachel Weisz, quienes trabajaron juntos en 1999 en La momia (The Mummy). En un principio, el proyecto estaba pensado como una saga de películas de terror, ya que no se esperaba que tuviera tanto éxito. Sin embargo, como todos sabemos, se convirtió en un tremendo fenómeno cinematográfico.

Ahora, según información extraoficial, para alegría de los fanáticos, no se tomarán en cuenta los acontecimientos de La momia: La tumba del emperador dragón, pues fue en esa entrega cuando Rachel Weisz decidió no volver, ya que no le convenció el guion. Su personaje, Evelyn Carnahan, fue interpretado entonces por Maria Bello, aunque no logró que el público olvidara a la emblemática y valiente mujer encarnada originalmente por Weisz.

El guion ya está listo

Brendan y Rachel actualmente están en negociaciones para retomar aquellos papeles que tanto se extrañan. En lo que respecta al guion, está a cargo de David Coggeshall, productor responsable de El exorcismo en Georgia: Extrañas apariciones 2 (2013) y El plan familiar (2013). Se estima que el rodaje comience en 2026, bajo la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

No se tomará en cuenta a 'La tumba del emperador dragón'

La película será producida por Sean Daniel, histórico impulsor de la saga original desde 1999, junto a William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein, colaboradores habituales de Radio Silence, bajo el sello de Project X Entertainment. Universal Pictures, estudio responsable de la franquicia desde sus inicios, respaldará el proyecto, posicionándolo como una secuela nostálgica en lugar de un reboot, aprovechando la ola de revival millennial por Fraser y las películas originales.

There is regular chemistry, and then there's what Rachel Weisz and Brendan Fraser had in The Mummy. pic.twitter.com/e0g4Kp9oSw https://t.co/Bqipmu21sT — cinesthetic. (@TheCinesthetic) October 14, 2025

La historia será completamente nueva y buscará reconectar con el tono de aventura, humor y romance que caracterizó las dos primeras entregas, dirigidas originalmente por Stephen Sommers. Cabe destacar que La momia (1999) recaudó 416.4 millones de dólares a nivel mundial, frente a un presupuesto de 80 millones, impulsada por su mezcla de acción al estilo Indiana Jones y su toque de horror ligero.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México