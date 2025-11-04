Jonathan Bailey hace historia como el primer hombre gay nombrado "el más sexy del mundo" por 'People' 2025

Ciudad de México.- La revista People ha coronado a Jonathan Bailey como "el hombre más sexy del mundo" en 2025, en una edición que celebra el 40 aniversario de este reconocimiento icónico, iniciado en 1985 con Mel Gibson como el primer galardonado.

El anuncio se realizó el 3 de noviembre durante una aparición especial del actor en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', donde recibió la portada en vivo dos versiones, una con él sumergido en el océano y otra sosteniendo a su perro 'Benson' y expresó su sorpresa y gratitud por el título.

El actor británico conocido por su papel como 'Lord Anthony Bridgerton' en la serie de Netflix y por ser el príncipe 'Fiyero' en la película 'Wicked' se ha tomado el reconocimiento con humor y humildad. "Es un honor enorme, estoy increíblemente halagado, pero es completamente absurdo", dijo Bailey agregando con humor: "Espero que la gente me trate diferente ahora, joder, espero que sí" .Confesó entre risas.

Recibió la portada en la revista 'People'. Créditos: Internet

El actor, quien se enteró de la noticia a principios de año mientras actuaba en una producción de 'Ricardo ll' de 'Shakespeare' en el 'Bridge Theatre' de Londres, enfatizó el valor del premio en un momento de amenazas al sector LGBTQ+: "Me alegra que People invite a alguien que pueda apreciar realmente el valor de un hombre sexy". La revista People explicó que la elección se basó en una combinación de carisma, trayectoria profesional, impacto cultural, estilo personal y conexión emocional con el público.

Bailey, conocido por su papel como 'Lord Anthony Bridgerton' en la exitosa serie de Netflix 'Bridgerton' (2020 presente), ha destacado también en cine con su interpretación del 'Príncipe Fiyero' en 'Wicked' (2024), junto a Ariana Grande y Cynthia Erivo, y en la secuela 'Wicked: For Good', programada para el 21 de noviembre de 2025. Además, protagonizó 'Jurassic World Rebirth' (2025) al lado de Scarlett Johansson, consolidando su transición de la televisión al cine de gran presupuesto.

Su versatilidad como actor, su elegancia y su compromiso con la representación LGBTQ+ incluyendo su rol en la miniserie 'Fellow Travelers' (2023), que le valió un 'Critics Choice Television Award' y una nominación al Emmy por Mejor Actor de Reparto fueron factores clave en su elección. Este hito lo convierte en el primer hombre abiertamente gay en recibir el título, un avance histórico en diversidad que ha sido aplaudido por el elenco de 'Wicked', con reacciones como la de Jeff Goldblum: "Es el hombre más sexy no solo en este planeta, sino en el sistema solar, el universo y cualquier multiverso".

Jonathan Bailey. Créditos: Internet

La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva. En redes sociales, el nombramiento fue celebrado como un avance en diversidad e inclusión, y el hashtag #SexiestManAlive2025 se volvió tendencia global en cuestión de horas, con fans compartiendo memes y elogios a su "inteligencia emocional y autenticidad". Publicaciones como las de Billboard destacaron cómo el elenco de 'Wicked' lució camisetas con imágenes de la portada de Bailey, celebrando sus "abs" y su carisma.

No obstante, como ocurre cada año, también hubo controversia. Algunos usuarios cuestionaron por qué no fueron considerados otros candidatos como Pedro Pascal, Paul Mescal o Simu Liu, generando debates sobre los criterios de selección. Esta no es una novedad: En años anteriores, nombramientos como el de 'Blake Shelton' en 2017 un cantante country criticado por su imagen "poco tradicional" y por eclipsar a actores como Chris Hemsworth o John Legend en 2019 visto como "aleatorio" por su rol como juez en 'The Voice' generaron debates similares sobre arbitrariedad y sesgos.

Más recientemente, el título de John Krasinski en 2024 provocó división, con fans argumentando que Glen Powell y Pedro Pascal rechazaron la oferta, lo que avivó acusaciones de que la revista prioriza "elecciones seguras" sobre diversidad real. En 2023, Patrick Dempsey fue bien recibido, pero revivió discusiones sobre por qué tardó tanto en coronar a un actor maduro. Estos escándalos anuales, aunque polarizantes, han impulsado ventas y visibilidad, convirtiendo el premio en una "plataforma para debate" más que en un veredicto definitivo.

Jonathan Bailey, de 37 años (nacido el 25 de abril de 1988 en Wallingford, Oxfordshire), ha trabajado en teatro, televisión y cine desde la infancia. Comenzó a los siete años en producciones de la 'Royal Shakespeare Company', como A 'Christmas Carol' (1995), y a los ocho interpretó a 'Gavroche' en 'Les Misérables' en el 'West End'. Su formación clásica incluye roles en 'Othello' (2013), 'King Lear' (2017) y 'Richard II' (2025), así como musicales como 'The Last Five Years' (2016) y la revival de Company (2019), por la que ganó el Olivier Award al Mejor Actor de Reparto en un Musical.

En pantalla, debutó en 'Five Children and It' (2004) y acumuló créditos en series como 'Leonardo' (2011-2012), 'Groove High' (2012-2013), 'Broadchurch' (2013-2015), 'Crashing' (2016), 'Heartstopper' (cameo en 2024) y 'Doctor Who' (2014). Su presencia escénica ha sido elogiadas por la crítica, desde su debut en 'The York Realist' (2018) hasta 'Cock' (2022).

van a pasar los meses y los años y nunca jamás ninguna serie o película va a superar ésta escena. Te amo Jonathan Bailey https://t.co/8St6cp25MB pic.twitter.com/tuGnB6pa4T — +?(? ???_???)?+ ???uD83DuDD25 (@maistricker) October 29, 2025

Aunque su físico ha sido parte de su atractivo, evidenciado en portadas como la de People, su inteligencia emocional y autenticidad han sido claves para conectar con el público. En lo personal, Bailey ha sido reconocido por su activismo: Participa en campañas por los derechos LGBTQ+, aboga por la representación queer en la industria y ha hablado abiertamente sobre el "desmantelamiento de narrativas" que obligan a los actores gay a permanecer en el clóset para proyectos comerciales. Su elegancia en alfombras rojas como en los BAFTA o los Globos de Oro y su discreción sobre su vida privada, junto a su familia de "cuatro mujeres brillantes y un padre con ética de trabajo increíble", han reforzado su imagen como figura pública admirada y respetada.

Bailey, soltero y dueño de un perro llamado Benson, describió su cita ideal como "un paseo, cena, teatro o películas… o Legos en la cita 100", y busca en una pareja a alguien cuyo "éxito sea un verdadero turn-on". Este galardón no solo celebra el 40 aniversario de un ícono cultural, sino que marca un paso hacia la inclusión en Hollywood, en un año donde Bailey brilla en Wicked: 'For Good' y sigue expandiendo su legado.

