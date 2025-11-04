'La Granja VIP 2025': Lista filtrada de eliminados y posible ganador pone en duda la transparencia

Ciudad de México.- Tremendo escándalo es el que se vive en el popular reality show La Granja VIP 2025, pues comenzó a circular en redes sociales unos fuertes rumores de que los encargados ya tienen contemplados al resto de los eliminados, pero eso no es todo, porque también se reveló quiénes supuestamente serán los finalistas y el ganador. En TRIBUNA te contaremos a detalle esta situación.

La lista comenzó a difundirse a través de un video en TikTok; aquí aparece una hoja que incluye eliminados, salidas voluntarias y la persona que se llevará el premio. Por supuesto, los usuarios comenzaron con las dudas, pues mientras unos creen que es bastante posible, otros más simplemente consideran que es un invento e incluso hasta una estrategia para que se confíen los fandoms.

El perfil que subió este material se hace llamar en la plataforma Realidad Pop (@LeeSchever). Para empezar, están diez nombres y en el orden en que fueron eliminados: Carolina Ross, Sandra Itzel, y bajo el apartado de "confirmado", el influencer Omahi. Lo que más captó la atención son los siguientes famosos que se mencionan, los mismos que se cree serán los próximos en abandonar el proyecto:

Lista filtrada (captura 'TV Notas')

Eleazar Gómez Alberto del Río El Patrón Lis Vega Jawy Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Kike Mayagoitia (último eliminado)

Finalistas de La Granja VIP

Kim Shantal en quinto lugar César Doroteo en cuarto Manola Diez en tercero Alfredo Adame como segundo finalista La Bea (ganadora)

Uno de los aspectos que más reacciones ha traído es que en un fragmento se dice que Lola Cortés abandonará La Granja VIP por una supuesta "multa de $50,000 pesos" y que su salida está "en negociación". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, TV Azteca no se ha pronunciado sobre este asunto, aunque en caso de que lo hagan, TRIBUNA tendrá de inmediato toda la información. Es necesario especificar que el documento no tiene ninguna firma ni algo que confirme su validez.

Fuente: Tribuna del Yaqui