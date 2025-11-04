Lo atropelló su madre: Aldo de Nigris revela hospitalización al ser arrollado por su mamá; esto se sabe

Ciudad de México.- El querido influencer regiomontano, Aldo de Nigris, recientemente ha dejado en completo shock a sus millones de fans, debido a que la estrella de Televisa, acaba de brindar una entrevista en la que afirmó que tuvo que ser hospitalizado de emergencia, cuando era solo un pequeño de cinco años porque lo atropelló su propia madre al salir de casa. Conoce todos los detalles sobre este impactante momento.

Hace unas horas que se estrenó la entrevista que le brindo Aldo al famoso presentador y comediante mexicano, Yordi Rosado, en la cual el joven influencer, dejó una vez más a miles con la boca abierta ante sus inesperadas anécdotas de vida. En esta ocasión no fue la excepción, ya que confesó que tuvo una época muy peligrosa, en la que su curiosidad lo llevó a cometer actos muy imprudentes y temerarios.

Ante esto, mencionó que una de las cosas más loca que hizo, fue que su madre lo atropellara, señalando que en una ocasión, su madre iba con mucha prisa y cuando echó su carro en reversa, él pensó que si en verdad dolía ser atropellado, así que puso el pie para que le pasara por encima: "Justo iba a echar la camioneta en reversa. Yo quería sentir si de verdad dolía ser atropellado, así que metí el pie debajo de la llanta. Salió como un bordito, güey… o sea, mi piecito hizo que la camioneta saltara, y yo empecé a chillar".

uD83DuDCCEAldo hoy estuvo con sus amigos en el gym entrenando, recuerden que pronto se estrena un vídeo que grabó con ellos.



Y que vivan los hombres uD83DuDD25#AldoViral#TeamAldoTDeNigrisOf pic.twitter.com/KOKPwKQ6S2 — Aldo T De Nigris Of (@Aldotdnigristme) November 4, 2025

El ganador de La Casa de los Famosos México, declaró que en ese momento, dejó su curiosidad de lado y ya no quiso experimentar nada más sobre cosas que le decían eran peligrosas y dolorosas por curiosidad, destacando que además del dolor de pie, su madre le dio la peor regañada de su vida: "Estoy seguro de que me dolió, y mi mamá me pegó un regañón. Aparte, pobrecita, imagínate, güey: le da para atrás, y de repente grita el niño '¡ah!' agarrándose el pie, güey. Pues no, no… que sea tu hijo y grite así".

Finalmente, destacó que se asustó mucho por ser atropellado y la reacción de su madre, pero que en sí no recuerda muy bien que fue lo que le dijo, que hizo, solo que en un punto le dijo que se alegraba de que le doliera tanto para que se le quitara en querer andar de chiflado y haciendo cosas peligrosas solo por curiosidad: "No, no… no me acuerdo bien. Tengo que preguntarle a mi mamá si me regañó. Dijo: '¡Qué bueno, por chiflado!'", concluyó al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui