"Me llamó estúpida": Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, denuncia agresión en Tailandia (VIDEO)

Bangkok, Tailandia.- Hace un par de horas se volvió viral en redes sociales una controversia que involucra directamente a Fátima Bosch, actual Miss Universo México 2025, pues todo comenzó durante una reunión con todas las concursantes, cuando Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del certamen en Tailandia, cuestionó a Fátima sobre la razón por la que no había publicado contenido relacionado con el país anfitrión. El problema surgió cuando este intercambio de palabras terminó con la retirada de la modelo del recinto.

Versión de Fátima Bosch

En un breve encuentro con medios de comunicación, la joven de 25 años habló sobre el incidente y enfatizó la importancia de darse a respetar: "Como país tienen todo mi respeto, realmente amo a Tailandia. Los respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo el director no fue respetuoso. Fui insultada y humillada delante de mis compañeras. Me llamó estúpida y me gritó. Yo no había hecho nada malo", afirmó.

Además, la tabasqueña añadió que, aunque uno tenga un sueño, si alguien te trata mal sin motivo, la dignidad debe estar siempre por encima de cualquier anhelo. Por supuesto, en redes sociales numerosos usuarios, tanto mexicanos como de otros países, expresaron su molestia por el actuar de Nawat y exigieron una disculpa pública por haber hecho sentir mal a Bosch Fernández.

Victoria Kjær apoya a Fátima Bosch

Pronunciamiento de Miss Universe México

A través de Instagram, la organización aclaró que Nawat Itsaragrisil no representa al concurso de belleza y se solidarizó con Fátima, a quien felicitó por su fuerza, clase y valentía. "Miss Universe México levanta la voz. Lo sucedido hoy con @fatimaboschfdz en Tailandia es inaceptable. Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada o humillada", señala el comunicado.

Postura de Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024

Por medio de sus historias de Instagram, la danesa ganadora de Miss Universo 2024 expresó sentirse muy orgullosa de Miss México por hacerse respetar y alzar la voz. Antes de ello, ante los reporteros, destacó que este acontecimiento está estrechamente relacionado con los derechos de las mujeres, motivo por el cual —dijo— decidió tomar su teléfono y retirarse del lugar, en una clara muestra de apoyo a la representante mexicana.

