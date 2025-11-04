¿Quién gana hoy Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México? Resumen de este martes 4 de noviembre de 2025

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora en los spoilers filtrados para este martes 4 de noviembre del 2025, se dice que para esta noche habrá muchas sorpresa con respecto a los presuntos ganadores del Duelo de los Enigmas, además de asegurar que en la competencia para salir de la Zona de Riesgo, habrá mucha polémica.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va empezando y ya se encuentra muy intensa, pues se dice que ante el drama entre El Mono Osuna y Leo 'Mufasa', va a haber más enfrentamientos en esta ocasión en la que habrá nuevos insultos y ataques, en especial burlas por parte de los rojos, tras haber triunfado en más

De la misma manera, se ha revelado que se jugará un Duelo por la Zona de Riesgo, el cual se basa en que se conocerá la primera atleta que irá al Duelo de Eliminación el próximo domingo 9 de noviembre del año en curso. Hasta el momento, no hay filtración del nombre, pero se dice que el primero en salir sería una vez más, una integrante de los rojos y en estadísticas de estas semanas, sería Edna y una vez más Ella Bucio, aunque ha presentado mejoría. mientras que de los azules iría Valery Carranza.

Mati es la mejor amiga de Mau Wow, y le da la bienvenida a la Barraca, sin duda su llegada le dará ánimos al equipo Rojo. uD83DuDD34uD83DuDD25#ExatlónMéxico uD83DuDC9Apor Azteca UNO. uD83DuDCFA

Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM.

Domingo uD83DuDD566:00 PM. pic.twitter.com/DD0USVTJni — Exatlón México (@ExatlonMx) November 4, 2025

Con respecto a que pasará en el Duelos de los Enigmas, se dice que las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de los azules, como en las primeras semanas, pero que en esta ocasión sería algo más cerrado, y que habría un marcado muy pegado entre los rojos y azules, pero que el equipo de Koke Guerrero seguiría dominando y se llevarían la noche, una vez más, pero que habría peleas por la alta exigencia que se meterían ambos.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar como el pasado en el que los rojos remontaron y sorprendan, como pasó el lunes 3 de noviembre que ganaron todo.

Fuente: Tribuna del Yaqui