Rocío Sánchez Azuara denuncia robo dentro de tienda departamental y explica cómo pasaron las cosas

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Rocío Sánchez Azuara, acaba de emplear sus redes sociales para confirmar y denunciar robo de su bolso, destacando que en efecto, fue dentro de tienda departamental, pero quiso dejar en claro varias cuestiones, por lo que ha explicado cómo pasaron las cosas, como el hecho de que no fueron culpables en sí los empleados de la tienda.

A través de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, del periodista de noticias rojas, Carlos Jiménez, declaró que Rocío sufrió un robo dentro de la exclusiva tienda departamental ubicada en Polanco, Ciudad de México, el Palacio de Hierro Polanco, mientras la comunicadora realizaba compras. Como era de esperarse, esto generó gran polémica en redes sociales que se fueron en contra de la administración por esta situación.

Ahora, mediante un video en su cuenta de Instagram, Sánchez Azuara, acaba de aclarar la situación, señalando que estaba de compras con una sobrina y entró a dicha tienda con una bolsa que estaba en oferta, y dejó en la mesa, para firmar unoa documentos, pero, en esos segundos, alguien aprovechó para robarse el objeto, por lo que revisaron las cámaras de seguridad y pudieron identificar a la persona que tomó el bolso, sin embargo, el personal de la tienda le indicó que para obtener los videos debía acudir a la Fiscalía de Miguel Hidalgo, donde formalizó su denuncia.

La presentadora de TV Azteca explicó que acudió a "la fiscalía, levanté mi denuncia, me dieron mi copia y tengo que presentarla en Palacio de Hierro Polanco". Ante esto, quiso dejar en claro que contrario a lo que agregó: "No me robaron mi cartera ni mis tarjetas, pero sí sufrí un robo; espero que la tienda se haga responsable porque existen seguros para este tipo de casos".

Finalmente, Sánchez Azuara exhortó a sus seguidores a extremar precauciones y reflexionó sobre la vulnerabilidad que puede experimentar cualquier persona, sin importar el lugar o nivel socioeconómico: "No planeo acudir de nuevo a esa tienda, fue una experiencia muy desagradable".

¡No le dieron respuesta! Rocío Sánchez Azuara detalla cómo fue que le robaron su bolsa en una tienda departamental.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/eX6lN3TGUN — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui